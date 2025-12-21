$!Nuevo frente frío #23 ingresará sobre Coahuila con rachas de viento y temperaturas bajas

Para el domingo 21 de diciembre, el nuevo frente frío número 23 ingresará sobre el norte de Coahuila y originará rachas de viento y refrescamiento de las temperaturas vespertinas en esa región, ocasionarán viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con información del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Debido al frente frío, y en combinación con la entrada de aire húmedo del golfo de México en el noreste del territorio nacional, se generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (Mante y Sur); y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León. Por la noche del domingo, el sistema frontal dejará de afectar a la República Mexicana. TE PUEDE INTERESAR: SMN pronostica lluvias intensas, heladas de hasta -10 °C y fuertes vientos en estos estados

Por otra parte, un canal de baja presión, extendido desde el oriente hasta el sureste del país y la entrada de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte y este), Oaxaca (norte y noreste); Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); lluvias puntuales fuertes en Tabasco (oeste), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y San Luis Potosí (Huasteca); además de intervalos de chubascos en Querétaro (Sierra Gorda) y lluvias aisladas en zonas de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato. El ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe sobre la península de Yucatán, propiciará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del noroeste, norte y occidente del territorio nacional, así como un ascenso de las temperaturas vespertinas; no obstante, persistirá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en la mayor parte de los estados del norte y centro de México, así como ambiente gélido con temperaturas mínimas menores a -5 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Hoy domingo 21 de diciembre a las 09:23 h (tiempo del centro de México) ocurrirá el solsticio que dará inicio al invierno astronómico del hemisferio norte. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. Ramos Arizpe tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 27 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: frente frío 22 provocará heladas, vientos fuertes y lluvias aisladas

LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Tamaulipas (Mante y Sur), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Tabasco (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro (Sierra Gorda). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Nuevo León (este), Durango (oeste), Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte