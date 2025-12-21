Nuevo frente frío #23 ingresará sobre Coahuila con rachas de viento y temperaturas bajas
En combinación, en el noreste de México se presentarán lluvias puntuales a aisladas
Para el domingo 21 de diciembre, el nuevo frente frío número 23 ingresará sobre el norte de Coahuila y originará rachas de viento y refrescamiento de las temperaturas vespertinas en esa región, ocasionarán viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con información del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Debido al frente frío, y en combinación con la entrada de aire húmedo del golfo de México en el noreste del territorio nacional, se generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (Mante y Sur); y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León. Por la noche del domingo, el sistema frontal dejará de afectar a la República Mexicana.
Por otra parte, un canal de baja presión, extendido desde el oriente hasta el sureste del país y la entrada de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte y este), Oaxaca (norte y noreste); Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); lluvias puntuales fuertes en Tabasco (oeste), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y San Luis Potosí (Huasteca); además de intervalos de chubascos en Querétaro (Sierra Gorda) y lluvias aisladas en zonas de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato.
El ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe sobre la península de Yucatán, propiciará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del noroeste, norte y occidente del territorio nacional, así como un ascenso de las temperaturas vespertinas; no obstante, persistirá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en la mayor parte de los estados del norte y centro de México, así como ambiente gélido con temperaturas mínimas menores a -5 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Hoy domingo 21 de diciembre a las 09:23 h (tiempo del centro de México) ocurrirá el solsticio que dará inicio al invierno astronómico del hemisferio norte.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA
Saltillo disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima será de 11 °C.
Ramos Arizpe tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 10 °C.
Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 10 °C.
En Monclova se espera un día soleado. La temperatura máxima será de 27 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.
Piedras Negras disfrutará de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 10 °C.
LLUVIAS
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (norte y este).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Tamaulipas (Mante y Sur), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Tabasco (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro (Sierra Gorda).
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.
Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.
TEMPERATURAS
Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Nuevo León (este), Durango (oeste), Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
VIENTO Y OLEAJE
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Durante la mañana del domingo, existen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en Baja California.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.