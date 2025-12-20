Profeco: consejos para aprovechar al máximo el aguinaldo

Información
/ 20 diciembre 2025
    Profeco: consejos para aprovechar al máximo el aguinaldo
    FOTO: VANGUARDIA

La Profeco proporciona consejos para que los consumidores aprovechen los bonos navideños y gasten con responsabilidad todo el mes de diciembre

Las fiestas de diciembre acumulan fechas con grandes gastos. Con las vacaciones decembrinas, y el aguinaldo disponible, los consumidores tendrán oportunidad de ir a lo grande con sus gastos.

Sin embargo, es importante planificar para aprovechar las mejores oportunidades que dichas fechas disponen. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece consejos para que los gastos no dejen congeladas las carteras de ninguno.

Estos recursos pueden llevar a gastar de más en las celebraciones decembrinas, la cena navideña, intercambios, o en salidas que pueden desestabilizar las finanzas de las personas’ afirma la Profeco.

Uno de los principales consejos se concentra en la planificación previa; los consumidores deberán fijar una meta, la cual no debe cruzarse de manera desmesurada, sino que proponga un límite gastos.

Estos límites también deben considerar los gastos mensuales, como la renta y los servicios de agua, gas y electricidad.

Para el desglose de gastos, la Profeco presenta la Revista del Consumidor el 2025; en su edición decembrina, el contenido dispone esquemas sobre regalos, comidas, ropa, juguetes, decoraciones y entretenimiento.

La Profeco propone considerar la utilidad y características de lo que se quiere comprar, junto con su precio. De esta manera, tener consciencia sobre si lo que se quiere comprar, equivale al gasto pedido.

Del mismo modo se sugiere invertir en productos duraderos, lo que es una estrategia que rinde a largo plazo; y, en caso de adquirir electrodomésticos, electrónicos y eléctricos no se debe olvidar solicitar la garantía por escrito y pedir que la sellen.’ informa la Profeco.

Para concluir, la Profeco indica que por el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se debe guardar los recibos, comprobantes o facturas de la compraventa de cualquier servicio pagado.

Para la Profeco es muy importante cuidar la economía familiar, por lo que aconseja tener precaución con las tarjetas, ya que no son dinero extra, sino un préstamo que genera intereses.’ asegura la Profeco.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

