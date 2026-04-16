¿A qué hora cargas gasolina?... Profeco revela el horario para que te rinda más

La explicación es sencilla, pero poco conocida: la gasolina es un líquido sensible a la temperatura. Cuando el clima es cálido, el combustible se expande, lo que provoca que ocupe más volumen, pero con menor densidad energética.

En medio del constante aumento en los precios del combustible , pequeños cambios en los hábitos diarios pueden traducirse en ahorros reales. Uno de ellos tiene que ver con el momento del día en que se carga gasolina, una práctica que, según la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), influye directamente en el rendimiento.

En términos prácticos, esto significa que aunque el surtidor marque la misma cantidad de litros, el motor recibe menos energía. Por ello, elegir el horario adecuado puede hacer una diferencia silenciosa en el gasto diario.

MAÑANA O NOCHE: LOS MOMENTOS CLAVE

Especialistas y la propia Profeco coinciden en una recomendación clara: cargar gasolina antes de las 10:00 de la mañana o durante la noche, cuando la temperatura es más baja.

En estos periodos, el combustible mantiene una mayor densidad, lo que permite que cada litro tenga un mejor desempeño dentro del motor. Además, se reduce la evaporación, otro factor que impacta el rendimiento.

“No se trata de que la gasolina sea distinta, sino de cómo reacciona al calor”, explican expertos en energía. Este fenómeno responde a propiedades físicas básicas, no a prácticas indebidas de las estaciones de servicio.

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

Más allá del horario, existen otras acciones que pueden ayudar a optimizar el uso de combustible. Una de las más importantes es solicitar la carga por litros y no por monto, lo que permite tener mayor claridad sobre la cantidad adquirida.

También es recomendable verificar la calibración de las bombas mediante el llamado “litro de prueba”, una herramienta que permite detectar posibles irregularidades y reportarlas ante la autoridad.

El estado del vehículo juega un papel clave. Mantener la presión adecuada en las llantas, así como realizar servicios periódicos al motor, contribuye a un consumo más eficiente y estable.

UNA MEDIDA SIMPLE CON IMPACTO ACUMULADO

Aunque la diferencia por cada carga puede parecer mínima, el efecto acumulado es significativo, especialmente para quienes utilizan el automóvil de manera constante. Cambiar el horario de carga no implica costos adicionales ni modificaciones complejas.

Este tipo de recomendaciones reflejan cómo factores cotidianos, como la temperatura ambiente, pueden influir en el rendimiento del combustible sin que muchos usuarios lo perciban.