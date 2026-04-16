¿A qué hora cargas gasolina?... Profeco revela el horario para que te rinda más

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 16 abril 2026
    ¿A qué hora cargas gasolina?... Profeco revela el horario para que te rinda más
    Cargar gasolina en el momento adecuado puede marcar la diferencia. La Profeco explica cómo aprovechar mejor cada litro con un simple cambio de horario. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿A qué hora cargar gasolina? La Profeco revela el horario ideal para que rinda más y ahorrar en combustible sin gastar de más

En medio del constante aumento en los precios del combustible, pequeños cambios en los hábitos diarios pueden traducirse en ahorros reales. Uno de ellos tiene que ver con el momento del día en que se carga gasolina, una práctica que, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), influye directamente en el rendimiento.

La explicación es sencilla, pero poco conocida: la gasolina es un líquido sensible a la temperatura. Cuando el clima es cálido, el combustible se expande, lo que provoca que ocupe más volumen, pero con menor densidad energética.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mas-austeridad-para-sostener-subsidio-a-gasolina-sheinbaum-HG19976818

En términos prácticos, esto significa que aunque el surtidor marque la misma cantidad de litros, el motor recibe menos energía. Por ello, elegir el horario adecuado puede hacer una diferencia silenciosa en el gasto diario.

MAÑANA O NOCHE: LOS MOMENTOS CLAVE

Especialistas y la propia Profeco coinciden en una recomendación clara: cargar gasolina antes de las 10:00 de la mañana o durante la noche, cuando la temperatura es más baja.

En estos periodos, el combustible mantiene una mayor densidad, lo que permite que cada litro tenga un mejor desempeño dentro del motor. Además, se reduce la evaporación, otro factor que impacta el rendimiento.

“No se trata de que la gasolina sea distinta, sino de cómo reacciona al calor”, explican expertos en energía. Este fenómeno responde a propiedades físicas básicas, no a prácticas indebidas de las estaciones de servicio.

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO

Más allá del horario, existen otras acciones que pueden ayudar a optimizar el uso de combustible. Una de las más importantes es solicitar la carga por litros y no por monto, lo que permite tener mayor claridad sobre la cantidad adquirida.

También es recomendable verificar la calibración de las bombas mediante el llamado “litro de prueba”, una herramienta que permite detectar posibles irregularidades y reportarlas ante la autoridad.

El estado del vehículo juega un papel clave. Mantener la presión adecuada en las llantas, así como realizar servicios periódicos al motor, contribuye a un consumo más eficiente y estable.

UNA MEDIDA SIMPLE CON IMPACTO ACUMULADO

Aunque la diferencia por cada carga puede parecer mínima, el efecto acumulado es significativo, especialmente para quienes utilizan el automóvil de manera constante. Cambiar el horario de carga no implica costos adicionales ni modificaciones complejas.

Este tipo de recomendaciones reflejan cómo factores cotidianos, como la temperatura ambiente, pueden influir en el rendimiento del combustible sin que muchos usuarios lo perciban.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sin-subsidio-gasolina-superaria-los-30-pesos-y-diesel-los-32-asegura-sheinbaum-MG19974901

DATOS CURIOSOS SOBRE LA GASOLINA Y SU RENDIMIENTO

· La gasolina se expande con el calor, lo que reduce su densidad energética

· Cargar en horas frescas puede mejorar el rendimiento sin gastar más dinero

· La diferencia por carga es mínima, pero acumulada representa ahorro importante

· El fenómeno depende de la temperatura, no de la calidad del combustible

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gasolina

Organizaciones


Profeco

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
true

Las horas extras de Luisa María Alcalde al frente de Morena
CDMX, Puebla y Oaxaca, con 39, 20 y 17 respectivamente, fueron los estados con más agresiones contra ambientalistas.

Aumentan agresiones contra ambientalistas en México; en 2025 asesinaron a 10
La organización también acusó que 35 personas buscadoras han sido asesinadas y 8 están desaparecidas al menos desde 2010.

Frente a más de 130 mil desaparecidos, solo hay 3 mil 869 investigaciones abiertas
El Panaut fija como fecha límite el 30 de junio de 2026. Usuarios sin registro perderán señal, llamadas e internet móvil en México.

¡Se agota el tiempo!... tienes hasta el 30 de junio para registrar tu celular o te quedarás sin señal
El actor que dio vida a Reese en Malcolm el de en medio canceló su participación en DesertCon 2026 en Monterrey, generando molestia entre fans.

No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo
Paulinho fue la gran figura de la serie para Toluca: tras su triplete en la Ida, firmó un doblete en la Vuelta ante el LA Galaxy y encaminó a los Diablos Rojos a las Semifinales de la Concachampions 2026 con cinco goles en la eliminatoria.

¡Infierno Rojo! Toluca elimina al LA Galaxy y avanza en la Concachampions
Al tú por tú

Al tú por tú