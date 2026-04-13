‘Más austeridad para sostener subsidio a gasolina’: Sheinbaum

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México
/ 13 abril 2026
    ‘Más austeridad para sostener subsidio a gasolina’: Sheinbaum
    El gobierno federal aplicará más austeridad para mantener el subsidio a la gasolina, ante el alza internacional del petróleo y su impacto en las finanzas públicas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum anuncia más austeridad para sostener el subsidio a la gasolina sin afectar programas sociales ni sectores prioritarios

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno implementará mayores medidas de austeridad con el objetivo de sostener el subsidio a la gasolina y evitar incrementos que impacten directamente en la economía de las familias mexicanas.

Durante su intervención en La Mañanera, explicó que el apoyo a los combustibles representa un esfuerzo fiscal significativo, cercano a los 2,500 millones de pesos. Este mecanismo ha permitido contener el precio final que pagan los consumidores en estaciones de servicio.

Más austeridad”, enfatizó la mandataria al referirse a la estrategia que se aplicará para equilibrar las finanzas públicas frente a un entorno internacional complejo.

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EL PETRÓLEO COMO FACTOR CLAVE EN LAS FINANZAS

El comportamiento del mercado energético global juega un papel determinante en esta política. Cuando el precio del petróleo aumenta, también lo hacen los ingresos del país por exportaciones de Petróleos Mexicanos y el cobro de derechos asociados.

Este incremento permite compensar parcialmente el costo del subsidio a la gasolina, aunque no lo cubre en su totalidad. La administración federal reconoce que existe un margen que debe ajustarse mediante control del gasto.

Un dato curioso es que el mismo factor que presiona el alza en combustibles —el precio internacional del crudo— también genera ingresos adicionales que ayudan a amortiguar ese impacto en el mercado interno.

AJUSTES AL GASTO PÚBLICO EN 2026

Ante este escenario, el gobierno ha optado por reforzar la disciplina en el manejo de los recursos. La estrategia incluye una revisión constante de ingresos, egresos y proyecciones económicas rumbo al cierre de 2026.

• Revisión permanente del gasto público

• Ajustes en áreas no prioritarias

• Seguimiento a ingresos petroleros

• Control del balance fiscal

Se revisan de forma permanente los ingresos y egresos”, explicó Claudia Sheinbaum, al detallar que el objetivo es mantener estabilidad sin comprometer el funcionamiento del Estado.

PROGRAMAS SOCIALES QUEDAN PROTEGIDOS

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la garantía de que los recortes no afectarán áreas clave. La presidenta aseguró que sectores como educación, salud, vivienda e inversión pública permanecerán intactos dentro del presupuesto.

Este enfoque busca evitar que las medidas de austeridad repercutan en el bienestar social, manteniendo los programas considerados prioritarios para el desarrollo del país.

No se verán afectados los programas sociales”, afirmó la mandataria, marcando una línea clara entre el ajuste fiscal y la protección de políticas públicas esenciales.

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UN EQUILIBRIO ENTRE SUBSIDIOS Y FINANZAS

El mantenimiento del subsidio a la gasolina representa un desafío constante para las finanzas públicas, especialmente en un contexto de volatilidad en los precios internacionales del petróleo.

El gobierno apuesta por un equilibrio entre ingresos adicionales derivados del sector energético y medidas de contención del gasto para sostener este apoyo.

En este escenario, la política de austeridad se posiciona como un instrumento clave para enfrentar las presiones económicas, mientras se busca preservar la estabilidad de precios y el acceso a combustibles en el país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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