¿A qué hora ver la Luna de las Flores 2026 en México? Aquí los detalles
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Conoce la fecha exacta, la mejor hora para observarla en la CDMX y por qué este fenómeno será una microluna visible durante varias noches.
La Luna llena de mayo 2026, conocida como Luna de las Flores, será uno de los eventos astronómicos más esperados del mes. Este fenómeno marca el momento en el que el satélite natural de la Tierra se encuentra completamente iluminado, ofreciendo una vista espectacular para quienes disfrutan observar el cielo.
¿Cuándo es la Luna de las Flores 2026 en México?
La fase de plenitud de la Luna se alcanzará el 1 de mayo de 2026 a las 11:23 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, este momento exacto ocurre durante el día, por lo que no será el mejor horario para apreciarla.
Mejor hora para verla en la CDMX
Para disfrutarla en su máximo esplendor, el mejor momento será al anochecer. En la Ciudad de México, la Luna saldrá aproximadamente a las 19:14 horas, justo después de la puesta del Sol.
En ese instante, el fenómeno ofrece un espectáculo visual más atractivo, ya que:
- La Luna aparece en el horizonte con tonos dorados o anaranjados
- Se percibe visualmente más grande por un efecto óptico
- Es ideal para fotografías o contemplación a simple vista
Además, no es necesario verla únicamente el 1 de mayo. La Luna tendrá apariencia llena durante las noches del 30 de abril, 1 y 2 de mayo, ampliando las oportunidades de observación.
¿Por qué se llama Luna de las Flores?
El nombre Luna de las Flores proviene de tradiciones del hemisferio norte, donde mayo es un mes asociado con la abundancia de flores. Diversas culturas asignaron nombres a cada luna llena del año según los cambios estacionales, y esta en particular simboliza el florecimiento de la naturaleza.
Una microluna: qué significa este fenómeno
La Luna llena de mayo 2026 tendrá una característica especial: será una microluna. Esto ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apogeo, es decir, el punto más lejano de la Tierra en su órbita.
Como resultado:
- Se verá aproximadamente un 5% más pequeña
- Será hasta un 10% menos brillante que una luna llena promedio
Aunque la diferencia es sutil a simple vista, es un dato relevante para los aficionados a la astronomía.
Qué ver junto a la Luna llena de mayo
El espectáculo no se limita solo a la Luna. Durante esos días, también será posible observar otros objetos celestes cercanos:
- 30 de abril: la Luna estará cerca de Spica, una estrella brillante de tono azulado
- 3 y 4 de mayo: se aproximará a Antares, conocida por su color rojizo
Estos encuentros hacen que la experiencia sea aún más interesante para quienes disfrutan explorar el cielo nocturno.
Un fenómeno con valor cultural y simbólico
Más allá de lo astronómico, la Luna de las Flores tiene un significado especial en distintas culturas. Se asocia con la abundancia, el crecimiento y los nuevos comienzos. En algunos países, coincide con celebraciones importantes como el Buddha Purnima, una festividad relevante en el budismo.
Un evento imperdible en mayo 2026
La Luna de las Flores será un fenómeno accesible para cualquier persona, sin necesidad de equipo especializado. Para disfrutarla, basta con buscar un lugar con poca contaminación lumínica y mirar hacia el horizonte al anochecer.
Este evento no solo ofrece un espectáculo visual, sino también una oportunidad para conectar con los ciclos naturales. La Luna llena de mayo 2026 promete convertirse en uno de los momentos más memorables del calendario astronómico del año.