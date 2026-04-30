¿A qué hora ver la Luna de las Flores 2026 en México? Aquí los detalles

La Luna llena de mayo 2026, conocida como Luna de las Flores, será uno de los eventos astronómicos más esperados del mes. Este fenómeno marca el momento en el que el satélite natural de la Tierra se encuentra completamente iluminado, ofreciendo una vista espectacular para quienes disfrutan observar el cielo.

¿Cuándo es la Luna de las Flores 2026 en México?

La fase de plenitud de la Luna se alcanzará el 1 de mayo de 2026 a las 11:23 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, este momento exacto ocurre durante el día, por lo que no será el mejor horario para apreciarla.

Mejor hora para verla en la CDMX

Para disfrutarla en su máximo esplendor, el mejor momento será al anochecer. En la Ciudad de México, la Luna saldrá aproximadamente a las 19:14 horas, justo después de la puesta del Sol.

En ese instante, el fenómeno ofrece un espectáculo visual más atractivo, ya que:

- La Luna aparece en el horizonte con tonos dorados o anaranjados

- Se percibe visualmente más grande por un efecto óptico

- Es ideal para fotografías o contemplación a simple vista

Además, no es necesario verla únicamente el 1 de mayo. La Luna tendrá apariencia llena durante las noches del 30 de abril, 1 y 2 de mayo, ampliando las oportunidades de observación.