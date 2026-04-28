$!Costco México revela la fecha exacta en mayo para la apertura de su nueva sucursal ‘enorme’

Las enormes tiendas de la cadena estadounidense Costco tendrá una nueva y muy esperada sucursal en México, la cual será la más grande de América Latina. Está ubicada al norte de la Zona Metropolitana de Monterrey con una cuenta regresiva que concluirá en pocos días; pero ¡descuida!, te platicamos todo lo que debes saber.

¿DÓNDE SERÁ LA NUEVA COSTCO EN MÉXICO? Ubicada sobre la avenida Sendero Divisorio, a la altura de la colonia Joyas de Anáhuac en Escobedo, Nuevo León, la nueva tienda de Costco se ‘viene cocinando’ desde los últimos meses del año pasado en un terreno de siete hectáreas. Desde el mes de marzo se abrió la bolsa de trabajo para los departamentos de farmacia, electrónica, panaderos, cajeros y preparación de alimentos; además, los futuros clientes podían adquirir las membresías doradas, de negocio y ejecutiva. Por lo que, de acuerdo con el sitio web, la “próxima apertura” de Costco Sendero será de manera oficial el jueves 14 de mayo del 2026 a las 08:00 a.m.

La cual, de acuerdo con el Gobierno Municipal de Escobedo, cuenta con una inversión de 100 millones de dólares, convirtiéndola en la sucursal más grande de América Latina. Abarcará cerca de 20 mil metros cuadrados con un estacionamiento de 35 mil metros cuadrados y una gasolinera de una hectárea. Se trata de la cuarta sucursal en Nuevo León: - Costco Cumbres: Alejandro de Rodas 6767 en Monterrey;

- Costco San Pedro: Avenida Lázaro Cárdenas 800 en San Pedro de la Garza;

- Costco Carretera Nacional en kilómetro 268 +500 de Carretera Nacional, al sur de Monterrey.

HORARIOS DE COSTCO Las tiendas Costco maneja amplios horarios para sus socios, que van desde las 10:00 a 20:30 horas entre semana; aunque cuenta con algunos ajustes en fin de semana, días festivos y para clientes de ciertas membresías: - Domingo: 10:00 a.m. – 20:00 p.m.;

- Lunes: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Martes: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Miércoles: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Jueves: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Viernes: 10:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Sábado: 09:30 a.m.– 21:00 p.m. Sin embargo, a partir del 29 de septiembre algunos miembros tuvieron un beneficio extra. Aquellos que tengan la Membresía Ejecutiva podrán entrar una hora antes que el resto de los clientes. Es decir, los clientes que pagan la membresía de 1,200 pesos anuales, podrán acceder anticipadamente de lunes a viernes entre 9:00 a.m. a 10:00 a.m.; los sábados solo tendrán media hora (de 9:00 a 9:30 a.m.) y los domingos volverán a tener una hora completa.

Mientras que el resto de clientes, quienes pagan la membresía Dorada o Negocio, tendrán que esperar al horario de apertura habitual desde las 10:00 a.m. entre semana y domingos, y desde las 9:30 a.m. los sábados. Los horarios quedaría así: - Domingo: 09:00 a.m. – 20:00 p.m.;

- Lunes: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Martes: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Miércoles: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Jueves: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Viernes: 09:00 a.m.– 20:30 p.m.;

- Sábado: 09:30 a.m.– 21:00 p.m.

¿CUÁNTO CUESTA LA MEMBRESÍA? Costco cuenta con cuatro membresías disponibles para sus clientes, desde la más básica hasta para surtir negocios: - Dorada ($600 MXN): Para individuos y hogares, incluye una tarjeta complementaria y es válida en todo el mundo. - Negocio ($600 MXN): Para personas físicas con actividad comercial (facturación), incluye complementaria y es válida en todo el mundo. - Dorada Ejecutiva ($1,200 MXN): Ofrece 2% de recompensa anual sobre el total de compras (máximo $10,000 M.N. de reembolso), membresía complementaria sin costo y es válida en todo el mundo. - Negocio Ejecutiva ($1,200 MXN): Ofrece 2% de recompensa anual sobre el total de compras (Recompensa máxima de $10,000 M.N.), membresía complementaria sin costo y es válida en todo el mundo.

TU MEMBRESÍA VÁLIDA EN TODO EL MUNDO Otro gran beneficio poco conocido es que tu membresía Costco México es válida en más de 800 sucursales internacionales, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Japón y Australia. Esto aplica tanto para tiendas físicas como para algunas plataformas en línea. Tips adicionales para maximizar tu membresía - Aprovecha las muestras gratis en tienda. - Compra productos no perecederos a granel. - Consulta los cupones y descuentos en línea antes de ir. - Comparte la tarjeta complementaria con un familiar. - Elige productos Kirkland Signature, la marca propia de Costco, conocida por su excelente calidad y precio competitivo. Con una estrategia adecuada, tu membresía Costco no solo se paga sola, sino que puede devolverte hasta 10 mil pesos al año.

RECOMENDACIONES PARA RECUPERAR EL COSTO DE TU MEMBRESÍA La membresía de Costco es una inversión que muchas personas hacen por los precios competitivos y la calidad de sus productos. Sin embargo, no todos saben que es posible recuperar el costo anual de esta membresía. Aprovecha ciertos programas de reembolso, recompensas y estrategias inteligentes de compra: 1. Elige la membresía ejecutiva si compras con frecuencia Costco ofrece dos tipos principales de membresía: la estándar y la ejecutiva. Esta última cuesta el doble, pero te regresa el 2% de todas tus compras anuales en forma de reembolso, con un tope de hasta $7,500 pesos. 2. Usa una tarjeta de crédito que otorgue recompensas Al pagar tus compras en Costco con una tarjeta de crédito que genere puntos, millas o cashback, puedes acumular beneficios adicionales. Algunas tarjetas ofrecen entre el 1% y el 2% en reembolso por compras en almacenes o clubes de precios. Eso se suma al reembolso de la membresía ejecutiva si la tienes.

3. Aprovecha las promociones exclusivas Costco suele lanzar promociones por membresía, tanto para nuevos socios como para renovaciones, en las que puedes recibir cupones digitales, tarjetas de regalo o bonificaciones por referir amigos. Estas promociones pueden cubrir parcial o totalmente el costo de tu membresía si las utilizas estratégicamente. 4. Compra productos con reembolsos o bonificaciones Algunos productos en Costco incluyen reembolsos por fabricante o programas de devolución parcial. También es común encontrar ofertas en productos electrónicos, electrodomésticos o alimentos que ofrecen cashback o tarjetas promocionales para futuras compras. 5. Haz tus compras con inteligencia Si compras productos básicos y de uso frecuente en paquetes grandes (papel higiénico, detergente, comida enlatada), puedes ahorrar significativamente frente al supermercado tradicional. Esto también contribuye a recuperar el valor de tu membresía con los ahorros acumulados.

SERVICIOS EXCLUSIVOS QUE AUMENTAN TU AHORRO Además del reembolso, Costco ofrece una serie de servicios incluidos en tu membresía que pueden ayudarte a ahorrar dinero: - Óptica: Examen de la vista sin costo, limpieza de armazones y descuentos en lentes. - Centro auditivo: Audiometría gratuita y ajustes a auxiliares auditivos. - Centro llantero: Rotación de llantas, calibración de presión y precios competitivos en neumáticos. - Farmacia: Medicamentos genéricos y de patente con precios bajos. - Fuente de sodas: Comida económica y sabrosa, desde hot dogs hasta ensaladas. - Gasolineras Costco: Aunque aún no están en todas las tiendas, las que cuentan con estación ofrecen gasolina de alta calidad a precios competitivos.

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