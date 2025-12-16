Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX

El acta de nacimiento digital obtenida bajo este esquema mantiene plena validez legal, por lo que puede utilizarse en trámites escolares, solicitudes de becas, pensiones, procesos laborales y cualquier gestión que requiera este documento.

Esta medida busca reforzar la seguridad de los datos personales y evitar el uso indebido de información sensible. Con ello, se elimina el acceso anónimo al documento y se centraliza el trámite en una sola plataforma oficial.

A partir de agosto de 2025, el Gobierno de México implementó un cambio clave en la gestión de documentos oficiales: la consulta e impresión del acta de nacimiento certificada en línea requerirá obligatoriamente el uso de la Llave MX , un sistema de autenticación digital diseñado para proteger la identidad de las personas.

LLAVE MX, EL NUEVO FILTRO DE SEGURIDAD

La Llave MX funciona como una identidad digital única que permite a los ciudadanos acceder a distintos servicios gubernamentales en línea. En el caso del acta de nacimiento, será el único medio autorizado para consultar, pagar y descargar copias certificadas.

El acceso al documento estará vinculado a un usuario y contraseña personales, lo que reduce riesgos de suplantación de identidad y filtración de información. Además, el sistema permite verificar que quien realiza el trámite sea el titular de los datos.

Con este cambio, todos los trámites relacionados con el acta de nacimiento se concentran en el portal oficial www.miregistrocivil.gob.mx, eliminando intermediarios y plataformas no autorizadas.

CÓMO TRAMITAR EL ACTA DE NACIMIENTO CON LLAVE MX

El proceso para obtener el acta de nacimiento certificada en línea es sencillo, siempre que el usuario cuente con su CURP y una cuenta activa de Llave MX. El trámite puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para descargar el documento, el sistema solicita verificar los datos personales antes de avanzar al pago. Una vez concluido, el acta se genera en formato PDF con código QR y cadena digital, elementos que permiten validar su autenticidad en cualquier institución.

La consulta para corroborar datos es gratuita; sin embargo, la expedición de copias certificadas tiene un costo que varía según la entidad federativa donde fue registrado el nacimiento.

PASOS PARA DESCARGAR EL ACTA DE NACIMIENTO

· Ingresar al sitio oficial https://www.gob.mx/ActaNacimiento/· Seleccionar la opción “Trámite en línea”

· Iniciar sesión con usuario y contraseña de Llave MX

· Capturar la CURP y confirmar los datos personales

· Verificar la información del acta

· Realizar el pago correspondiente en línea

· Descargar el acta certificada en formato PDF

CÓMO OBTENER TU LLAVE MX

· Acceder a https://www.llave.gob.mx

· Seleccionar “Crear cuenta”

· Ingresar la CURP y completar la verificación

· Proporcionar código postal y colonia

· Registrar correo electrónico y número celular

· Crear una contraseña segura

· Aceptar el aviso de privacidad y finalizar el registro

DATOS CURIOSOS

· El acta digital tiene la misma validez que la versión impresa

· Cada acta cuenta con un código QR único de verificación

· El trámite puede realizarse las 24 horas del dí

a· Llave MX permitirá acceder a otros servicios federales

· El costo del acta depende del estado de registro