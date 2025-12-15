Acta de nacimiento digital: costos y pasos para realizar el trámite

Para facilitar los diferentes trámites burocráticos, el gobierno federal de México ha decidido digitalizar los documentos más importantes que todo ciudadano debe utilizar.

Por ello, ahora el acta de nacimiento también puede consultarse, o imprimirse, desde su verificación digital, sin la necesidad de ir a alguno de los módulos de la ciudad. No obstante, dicho trámite no solo amerita saber la fecha, lugar de nacimiento y nombre de la persona, sino que hay otra directriz en los parámetros de seguridad, para prevenir cualquier tipo de robo de datos.

Desde agosto 2025, los trámites relacionados con el acta de nacimiento pueden verificarse en la plataforma: www.miregistrocivil.gob.mx. El documento tendrá la misma validez que su versión en formato físico.

Para proceder con la consulta, el ciudadano debe contar con su Llave Mx en el portal oficial del Registro Civil, esto con la intención de evitar fraudes.

Aunque la consulta del acta es un servicio gratuito, sí existen cobros para las copias certificadas del acta de nacimiento. El acta con certificación contiene los datos de registro y de la identidad jurídica de cada persona; también porta los datos de filiación, combinando medidas de seguridad física y electrónicas para evitar su alteración o falsificación.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Para obtener el acta con certificación oficial se debe realizar un pago; en línea; la copia digital es válida impresa en hoja blanca, tamaño carta.

Cada gobierno estatal tiene un costo diferente:

1.- Aguascalientes 100 pesos

2.- Baja California 243 pesos

3.- Baja California Sur 224 pesos

4.- Campeche 68 pesos

5.- Coahuila 194 pesos

6.- Colima 102 pesos

7.- Chiapas 123 pesos

8.- Chihuahua 128 pesos

9.- Ciudad de México 94 pesos

10.- Durango 135 pesos

11.- Guanajuato 98 pesos

12.- Guerrero 100 pesos

13.- Hidalgo 147 pesos

14.- Jalisco 95 pesos

15.- México 69 pesos

16.- Michoacán 162 pesos

17.- Morelos 113 pesos

18.- Nayarit 80 pesos

19.- Nuevo León 68 pesos

20.- Oaxaca 131 pesos

21.- Puebla 160 pesos

22.- Querétaro 141 pesos

23.- Quintana Roo 57 pesos

24.- San Luis Potosí 127 pesos

25.- Sinaloa 124 pesos

26.- Sonora 104 pesos

27.- Tabasco 113 pesos

28.- Tamaulipas 114 pesos

29.- Tlaxcala 170 pesos

30.- Veracruz 199 pesos

31.- Yucatán 229 pesos

32.- Zacatecas 110 pesos

TE PUEDE INTERESAR: ¡Descarga tus Actas desde casa!... Acta de Nacimiento, Matrimonio y Defunción en PDF para imprimir y su costo por estado

¿CÓMO TRAMITAR LA LLAVE MX?

A diferencia de la Llave CDMX, la Llave Mx funciona para todos los trámites de gobierno en el resto de la República Mexicana.

Para obtener la Llave Mx es necesario:

*) Ingresar a www.llave.gob.mx

*) Dar clic en crear cuenta

*) Ingresa tu CURP

*) Ingresa el código postal y selecciona la colonia donde vivas

*) Llena los datos correspondientes

*) Crea tu contraseña

Tras finalizar con los previos pasos, recibirás la Llave Mx.