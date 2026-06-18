Derecho a la identidad: Suprema Corte emite fallos que transforman el acta de nacimiento en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una serie de resoluciones judiciales que modifican de manera sustancial la regulación del derecho a la identidad , la privacidad y la igualdad en México. Mediante fallos enfocados en normativas de los Registros Civiles de Yucatán, Aguascalientes y Jalisco, el Máximo Tribunal del país limitó la intervención estatal en decisiones personales y familiares, sentando precedentes históricos sobre el manejo y la modificación de las actas de nacimiento.

Estas determinaciones jurídicas buscan adecuar los marcos legales locales a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando procedimientos más confidenciales y respetuosos de la autonomía de los ciudadanos.

Autonomía familiar y libre elección de apellidos

En el caso de Yucatán, el Pleno de la SCJN invalidó diversas porciones del artículo 40 de la Ley del Registro Civil local. La legislación anterior contenía restricciones que impedían la creación de apellidos compuestos o la inscripción de más de dos apellidos simples por persona.

Los ministros determinaron que dichas limitaciones vulneraban el derecho a la vida privada y familiar, argumentando que el orden y la elección de los apellidos pertenecen al ámbito de la autonomía de los padres, madres o adoptantes. Asimismo, la Corte aclaró que la seguridad jurídica del Estado ya se encuentra garantizada mediante otros mecanismos como la CURP, las huellas digitales y la nacionalidad, haciendo innecesarias las prohibiciones previas.

Simplificación en el cambio por identidad de género

Por otra parte, la SCJN resolvió que el procedimiento en Aguascalientes para la adecuación de actas de nacimiento conforme a la identidad de género violaba los derechos fundamentales al imponer barreras discriminatorias. El tribunal determinó inconstitucional la exigencia de intervenciones judiciales, pruebas periciales y la inclusión de anotaciones marginales visibles.