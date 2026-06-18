Derecho a la identidad: Suprema Corte emite fallos que transforman el acta de nacimiento en México

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    Derecho a la identidad: Suprema Corte emite fallos que transforman el acta de nacimiento en México
    La SCJN ha dictado una serie de resoluciones judiciales que modifican de manera sustancial la regulación del derecho a la identidad, la privacidad y la igualdad en México. FOTO: ESPECIAL
Rebeca Gallardo
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A través de recientes resoluciones aplicadas a legislaciones estatales, el Máximo Tribunal del país fortalece la privacidad y la autonomía familiar al permitir la libre elección de apellidos y restringir datos personales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una serie de resoluciones judiciales que modifican de manera sustancial la regulación del derecho a la identidad, la privacidad y la igualdad en México. Mediante fallos enfocados en normativas de los Registros Civiles de Yucatán, Aguascalientes y Jalisco, el Máximo Tribunal del país limitó la intervención estatal en decisiones personales y familiares, sentando precedentes históricos sobre el manejo y la modificación de las actas de nacimiento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/acta-de-nacimiento-cambia-en-mexico-este-nuevo-requisito-sera-obligatorio-para-tramitarla-en-2026-GA20311153

Estas determinaciones jurídicas buscan adecuar los marcos legales locales a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando procedimientos más confidenciales y respetuosos de la autonomía de los ciudadanos.

Autonomía familiar y libre elección de apellidos

En el caso de Yucatán, el Pleno de la SCJN invalidó diversas porciones del artículo 40 de la Ley del Registro Civil local. La legislación anterior contenía restricciones que impedían la creación de apellidos compuestos o la inscripción de más de dos apellidos simples por persona.

Los ministros determinaron que dichas limitaciones vulneraban el derecho a la vida privada y familiar, argumentando que el orden y la elección de los apellidos pertenecen al ámbito de la autonomía de los padres, madres o adoptantes. Asimismo, la Corte aclaró que la seguridad jurídica del Estado ya se encuentra garantizada mediante otros mecanismos como la CURP, las huellas digitales y la nacionalidad, haciendo innecesarias las prohibiciones previas.

Simplificación en el cambio por identidad de género

Por otra parte, la SCJN resolvió que el procedimiento en Aguascalientes para la adecuación de actas de nacimiento conforme a la identidad de género violaba los derechos fundamentales al imponer barreras discriminatorias. El tribunal determinó inconstitucional la exigencia de intervenciones judiciales, pruebas periciales y la inclusión de anotaciones marginales visibles.

$!Estas determinaciones jurídicas buscan adecuar los marcos legales locales a los estándares constitucionales e internacionales.
Estas determinaciones jurídicas buscan adecuar los marcos legales locales a los estándares constitucionales e internacionales. FOTO: ESPECIAL

Con base en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Máximo Tribunal estableció que este proceso debe ser estrictamente administrativo, rápido, confidencial y basado únicamente en la autopercepción de la persona, eliminando cualquier requerimiento de certificaciones médicas o psicológicas.

Eliminación de anotaciones sobre el estado civil

En el estado de Jalisco, la Suprema Corte emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad para eliminar de manera definitiva la obligación de incluir anotaciones marginales relacionadas con matrimonios o divorcios en las actas de nacimiento.

- Protección de datos: La Primera Sala concluyó que exhibir de forma pública el estado civil de un ciudadano en su documento de nacimiento vulnera el derecho a la privacidad.

- Prevención de la discriminación: Al ser el estado civil una categoría protegida por la Constitución, la visibilidad de estos antecedentes en trámites cotidianos se consideró un factor de riesgo, por lo que ninguna autoridad podrá exigir o mantener dichas anotaciones marginales en los formatos oficiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/modernizan-tramites-del-registro-civil-en-torreon-EP19163546

Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcan un punto de inflexión en la evolución del derecho civil mexicano. Al flexibilizar la elección de apellidos, simplificar el reconocimiento de la identidad de género y proteger la privacidad del estado civil, el Máximo Tribunal reafirma que el acta de nacimiento debe ser un documento que garantice la identidad y la protección de datos, en lugar de actuar como un mecanismo de control estatal restrictivo.

Estos cambios no solo modernizan los registros públicos, sino que avanzan firmemente hacia un modelo legal más inclusivo, respetuoso de los derechos humanos y adaptado a las diversas realidades sociales del país.

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Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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