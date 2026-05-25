CURP Biométrica: ¿Es un trámite voluntario o ya es obligatorio en 2026?

Ha comenzado el proceso de implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica en México como parte de un reforzamiento de la versión tradicional del documento. Con este trámite se busca incorporar datos biométricos como huellas dactilares, fotografía del rostro e iris de los ojos con el fin de fortalecer la seguridad y evitar el robo de identidad. Sin embargo, su implementación ha despertado el interés de la población, ante los cuestionamientos: ¿es obligatorio el trámite?, y ¿quiénes deberá sacar la nueva versión de la CURP?

¿QUIÉNES DEBERÁN SACAR OBLIGATORIAMENTE LA CURP? Para responder rápidamente, ninguna persona está obligada a tramitar la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población en 2026, el registro de datos biométricos todavía funciona bajo el consentimiento de cada ciudadano. Pero esto no quiere decir que las personas no deben contar con este documento, ya que el tradicional sí es un documento obligatorio en México. El decreto de la CURP Biométrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece en el artículo 91 Bis que “la integración de los datos biométricos se realizará, previo consentimiento de las personas titulares”, por lo que el trámite es voluntario y cada persona decide si desea registrar o no sus huellas dactilares, iris y rostro ante el Registro Nacional de Población (Renapo). ¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS? Como ya lo mencionamos, la CURP Biométrica no es obligatoria, por lo que la CURP tradicional para realizar trámites en escuelas, bancos, servicios de salud, empleos, dependencias gubernamentales o servicios financieros, entre otros en instituciones públicas. Cabe destacar que la CURP Biométrica apenas comenzó a tramitarse de forma gradual a partir de 2025, por lo que no está disponible en todo el país. Así que, si no deseas tramitarla, aún podrás tramitar la versión anterior del documento durante el proceso de transición.

¿QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA? La CURP Biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población que incluye datos biométricos como fotografía del rostro, huellas dactilares, iris y firma. Su objetivo es reducir errores de identidad, suplantaciones y fraudes, además de unificar criterios de identificación en dependencias federales, estatales y municipales. Aunque por ahora no es obligatoria para realizar trámites cotidianos, las autoridades han confirmado que todas las personas deberán contar con ella en el futuro, por lo que adelantar el registro es una decisión estratégica. Esta nueva CURP incluye: - Iris de ambos ojos

- Huellas digitales de los 10 dedos

- Fotografía facial de alta resolución

- Firma electrónica REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE CURP BIOMÉTRICA Al acudir al módulo, se realizará la captura de datos biométricos. Es indispensable presentar la documentación completa, ya que sin ella no se puede concluir el trámite. 1. Identificación oficial vigente (original) Puede ser cualquiera de las siguientes: INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial escolar, Credencial del IMSS o ISSSTE, o Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar El documento se presenta en original, únicamente para cotejo por parte del personal del módulo. 2. CURP certificada Debe contar con la leyenda: “CURP certificada, verificada con el Registro Civil.” Este documento contiene 18 caracteres alfanuméricos, de los cuales 16 provienen del acta de nacimiento u otro documento probatorio de identidad y los dos finales son asignados por RENAPO. Copias: 1 3. Acta de nacimiento Este requisito aplica solo para personas de 0 a 18 años. Copias: 1

¿CÓMO TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN MÉXICO? Para obtener la CURP biométrica, los ciudadanos deben acudir de manera presencial a módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) o a oficinas del Registro Civil. Ver ubicaciones aquí El trámite es gratuito y consiste en la captura de datos biométricos, los cuales quedan vinculados al sistema del IMSS en un plazo aproximado de 24 a 72 horas. Este proceso permite que la información esté disponible para futuros trámites sin necesidad de repetir la validación. En cada estado de la República existen módulos habilitados, generalmente ubicados en: · Capitales estatales: Aquí tienes las ubicaciones de las sedes centrales en las capitales de la República para realizar trámites de CURP y donde se están habilitando los módulos biométricos: • Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Adolfo López Mateos Pte. 112, Zona Centro. • Baja California, Mexicali: Av. Reforma y Calle K, Col. Nueva (Edificio del Registro Civil). • Baja California Sur, La Paz: Calle 5 de Mayo y Melchor Ocampo, Col. Centro. • Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 8 s/n entre 51 y 53, Col. Centro. • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: Calle Central y 2a Sur s/n, Col. Centro. • Chihuahua, Chihuahua: Calle Libertad No. 5, Col. Centro (Edificio Registro Civil). • Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Arcos de Belén No. 19, Col. Doctores. • Coahuila, Saltillo: Periférico Luis Echeverría Álvarez núm. 1250, Col. ISSSTE. • Colima, Colima: Calle Morelos No. 95, Col. Centro. • Durango, Victoria de Durango: Calle 20 de Noviembre y Victoria, Col. Centro. • Estado de México, Toluca: Calle Lerdo de Tejada Poniente No. 101, Col. Centro. • Guanajuato, Guanajuato: Calle Juárez No. 20, Col. Centro. • Guerrero, Chilpancingo: Calle 16 de Septiembre, Edificio Juan Álvarez, Col. Centro. • Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro. • Jalisco, Guadalajara: Av. Prolongación Alcalde No. 1855, Col. Miraflores. • Michoacán, Morelia: Av. Morelos Norte No. 151, Col. Centro. • Morelos, Cuernavaca: Calle De la Eterna Primavera s/n, Col. Centro. • Nayarit, Tepic: Calle México No. 150 Sur, Col. Centro. • Nuevo León, Monterrey: Calle Washington No. 539 Oriente, Edificio Pabellón Ciudadano. • Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 602, Col. Centro. • Puebla, Puebla de Zaragoza: Calle 11 Norte No. 1005, Col. Centro. • Querétaro, Santiago de Querétaro: Calle Juárez No. 50 Norte, Col. Centro. • Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 234, Col. Centro. • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Bolívar No. 965, Col. Centro. • Sinaloa, Culiacán: Calle Teófilo Noris y Rosales s/n, Col. Centro. • Sonora, Hermosillo: Edificio Sonora, Paseo del Canal y Comonfort, Col. Centro. • Tabasco, Villahermosa: Calle José Narciso Rovirosa No. 231, Col. Centro. • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 16 Rosales s/n, Col. Centro. • Tlaxcala, Tlaxcala: Calle Lardizábal No. 7, Col. Centro. • Veracruz, Xalapa: Calle Encanto s/n, Col. El Mirador (Frente al Congreso del Estado). • Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 520 entre 64 y 66, Col. Centro. • Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 604, Col. Centro. · Oficinas centrales del Registro Civil · Centros administrativos gubernamentales Para personas adultas mayores o con movilidad limitada, se contempla la posibilidad de solicitar brigadas domiciliarias que realicen la captura de datos directamente en sus hogares. “Queremos que nadie se quede sin acceso por cuestiones físicas o de distancia”, se menciona en lineamientos operativos, subrayando el enfoque incluyente del programa.

TRANSICIÓN HACIA UN SISTEMA DE IDENTIDAD BIOMÉTRICA La adopción de la CURP biométrica representa un cambio significativo en la gestión de identidad en México. Su implementación no solo impacta al IMSS, sino que sienta las bases para una integración más amplia en servicios gubernamentales. El uso de datos biométricos permite reducir fraudes, agilizar procesos y garantizar que los apoyos y servicios lleguen a las personas correctas. Sin embargo, también implica retos en términos de adaptación tecnológica y cobertura en zonas rurales. En este contexto, la digitalización del sistema de salud y seguridad social avanza con un modelo híbrido, donde conviven herramientas tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar la atención ciudadana. No sacar la CURP biométrica no es ilegal ni conlleva multas inmediatas, pero sí puede volver inviables muchos trámites básicos. Más que una obligación formal, se perfila como un requisito operativo. La decisión es personal, pero conviene tomarla con información clara: en el nuevo escenario, no tenerla puede significar quedar fuera del sistema.

“Este contenido se produjo con Gemini, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.”

Publicidad