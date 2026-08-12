$!Detienen a supuesto ahijado de ‘El Jardinero’ junto a tres miembros del CJNG en República Checa

Cuatro hombres identificados por autoridades estadounidenses como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en República Checa, donde presuntamente negociaron la adquisición de armas y explosivos para enviarlos a México a cambio de fentanilo y metanfetamina. Entre los detenidos se encuentra José Luis Alvarado Morales, señalado como ahijado de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por autoridades estadounidenses como un integrante de alto nivel del CJNG y quien fue detenido en abril pasado en Nayarit. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que los cuatro hombres enfrentan acusaciones por delitos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de armas de fuego. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el grupo viajó a República Checa para concretar la compra de armamento y explosivos que serían utilizados en actos violentos contra organizaciones criminales rivales, civiles, policías y militares.

PRESUNTAMENTE INTERCAMBIABAN DROGAS POR ARMAS Además de Alvarado Morales, los acusados fueron identificados como Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y Edgar Alejandro López Velasco. Según las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia, los cuatro hombres negociaron la adquisición de diferentes tipos de ametralladoras de fabricación europea, lanzagranadas, morteros y municiones. Como parte del acuerdo, presuntamente ofrecieron fentanilo y metanfetamina que habían sido introducidos desde Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron que el armamento habría sido destinado a acciones contra grupos criminales rivales, así como contra civiles y elementos de corporaciones policiales y militares. Los cuatro hombres fueron detenidos entre la noche del 10 de junio y la madrugada del 11 de junio en República Checa.

DETENCIÓN COINCIDIÓ CON OPERATIVO CONTRA LABORATORIO EN JALISCO Dos días después de las detenciones, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, estaba relacionado con Noé Díaz Jiménez. Tras su captura en República Checa, Alvarado Morales fue extraditado a Estados Unidos junto con Edgar Alejandro López Velasco. Ambos fueron trasladados al Distrito Medio de Florida, donde comparecieron ante un juez y quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia indicó que Alvarado Morales enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para proporcionar apoyo material al terrorismo, conspiración para importar drogas y tráfico de armas de fuego. En caso de ser declarado culpable de los delitos imputados, Alvarado Morales podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. Las acusaciones corresponden a señalamientos presentados por las autoridades estadounidenses y deberán ser resueltas por los tribunales correspondientes.