Detienen a ex colaborador de ‘Alito’ Moreno por red de factureras

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) ejecutó la noche del martes una orden de aprehensión contra Medina Hernández por el presunto delito de peculado.

Carlos Alberto Medina Hernández, quien encabezó la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche durante la Administración de Alejandro Moreno Cárdenas, fue detenido por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían sido desviados 36 millones de pesos del erario estatal.

El ex funcionario fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanecía este miércoles en espera de su audiencia inicial.

De acuerdo con la investigación, Medina Hernández es señalado como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a través de su despacho a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del ex Gobernador Alejandro Moreno.

Ambos son investigados por el supuesto uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) para canalizar recursos públicos hacia la televisora Mayavisión.

La investigación señala un presunto desvío de 36 millones de pesos. Además, las autoridades indagan pagos por 97 millones de pesos realizados durante la Administración estatal a Mayavisión, sin que, según reportes periodísticos, se haya acreditado documentalmente la prestación de los servicios contratados.

Espinosa Campos fue detenido un día antes, el lunes, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. Posteriormente fue trasladado a Campeche y recluido en el penal de Kobén.

Medina Hernández llegó a la Unidad de Comunicación Social en junio de 2019. Su nombramiento ocurrió durante la Administración de Moreno Cárdenas, aunque los dos últimos años de ese Gobierno transcurrieron bajo el interinato de Carlos Miguel Aysa González. Documentos oficiales del Gobierno de Campeche acreditan su desempeño como titular de esa área.

La detención ocurre cinco años después de que se presentara ante el Servicio de Administración Tributaria una denuncia para investigar contratos celebrados durante el Gobierno de Moreno con empresas señaladas como factureras.

Aquella denuncia, presentada en mayo de 2021, identificó operaciones por 59.9 millones de pesos entre 2017 y 2019 con 31 empresas y una persona física incluidas en registros del SAT por presuntamente emitir comprobantes de operaciones inexistentes.

El señalamiento documentó 68 operaciones por 33.1 millones de pesos en 2017; otras 37 por 24.9 millones en 2018, y cinco más por 1.9 millones en 2019.

Esos señalamientos forman parte de los antecedentes sobre el presunto uso de empresas factureras durante el Gobierno de Moreno, pero corresponden a una denuncia distinta de la investigación que actualmente derivó en la detención de Medina Hernández.

Con la aprehensión del ex titular de Comunicación Social, la Fiscalía Anticorrupción suma a otro ex colaborador de la Administración de Moreno a las investigaciones por presunto desvío de recursos públicos.

Hasta este miércoles, Medina Hernández y Espinosa Campos no habían sido vinculados a proceso.