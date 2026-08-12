Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados

El acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Rubén Darío Noguera Gregoire, juez Octavo de Distrito en Materia Penal, concedió la medida cautelar a la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lleva su proceso penal en libertad provisional.

Un juez de amparo otorgó a Gilda Susana Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que le dictó la jueza de control Nora Ileana García Peralta, debido al crimen de “lavado” de dinero en el caso Agronitrogenados.

Pero el juzgador no hizo públicos los alcances de la suspensión definitiva, y programó para el próximo 29 de septiembre la audiencia constitucional en la que resolverá si le otorga el amparo a Gilda Susana Lozoya Austin, acusada de presuntamente beneficiarse de los sobornos que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, dio a su hermano por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados cuando estuvo como director de Petróleos Mexicanos.

Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar el fallo de Noguera Gregoire ante un Tribunal Colegiado, el cual deberá resolver si confirma, modifica o revoca dicha suspensión.

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, procesó a Gilda Susana Lozoya Austin al considerar que existen elementos para investigarla por su presunta participación en el manejo de recursos de origen ilícito.