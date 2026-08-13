Ahogan pensiones a Pemex y la CFE: les cuestan más de ¡2.1 billones de pesos!

CDMX.- El incremento en los recursos destinados al pago de pensiones también amenaza a las finanzas de Pemex y CFE, aseguraron analistas del sector. Además de los pasivos laborales, las dos empresas gubernamentales enfrentan presiones por deuda, costos financieros, necesidades crecientes de inversión y mantenimiento, así como problemas de rentabilidad y productividad.

Los pasivos por beneficios a los empleados de esas compañías se incrementaron, sólo en el primer semestre, 10.9 y 25.3 por ciento, respectivamente, pese al tope de las pensiones y programas de austeridad. Entre las dos empresas, estos pasivos suman 2.1 billones de pesos, que equivalen a dos veces el presupuesto del sector salud o los recursos a programas insignia del Gobierno, como becas y apoyos a jóvenes y personas de la tercera edad. Sólo en el primer semestre, el gasto en pensiones y jubilaciones, prestaciones médicas, apoyos económicos, préstamos financieros, aguinaldos, pago de becas a hijos de trabajadores y otros beneficios contractuales en Pemex llegó a un billón 506 mil millones de pesos, un incremento anual de 10.9 por ciento.

En tanto, los recursos que destinó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a este mismo concepto ascendieron a 554.2 mil millones, 25.3 por ciento más que el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con reportes de las empresas. Este incremento se da pese a que hay centrales eléctricas con más de 40 años y que la red de transmisión ha crecido a un ritmo de 3 por ciento anual en los últimos ocho años y hay una red de distribución rebasada por falta de mantenimiento, lo que ha provocado apagones en el País.

Incluso, del total de las quejas que recibió CFE en el primer semestre de este año, 60 por ciento fueron por apagones masivos o cortes de energía atribuibles directamente a fallas en la red física de distribución eléctrica, con mayor incidencia en las zonas rurales, señalan datos de la empresa. “Los pasivos por los beneficios a los empleados en la CFE han crecido de manera acelerada y ya representan alrededor de 26 por ciento de todo el pasivo de la compañía. “Por el momento es manejable, pero puede poner en riesgo las finanzas de la empresa y afectar el presupuesto para inversiones en proyectos de CFE”, aseguró Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

🔴 Sheinbaum ordena revisar recortes en pensiones de Pemex y CFE tras protestas de jubilados



Durante su gira de trabajo, #Sheinbaum fue cuestionada sobre las manifestaciones de extrabajadores de #Pemex, #CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (#Cenace), quienes... pic.twitter.com/4yic3k73FR — Petróleo&Energía (@petroleoenergia) May 18, 2026

Agregó que en 2016, con la renegociación del contrato colectivo, se ahorraron 180 mil millones de pesos y hubo un acuerdo con Hacienda para crear una reserva de largo plazo y tener sostenibilidad. Sin embargo, en 2020, en la revisión del contrato se revierten los cambios, regresaron todos los beneficios y se volvió a la trayectoria que se tenía y que actualmente es, por mucho, el principal componente de los pasivos totales de la empresa eléctrica, agregó. A diferencia de CFE, en Pemex no se realizaron reformas importantes en 2016 debido a cuestiones sindicales y relaciones laborales, por lo que sus pasivos por beneficios a empleados representa 37.6 por ciento de sus pasivos totales, que suman 4.01 mil millones de pesos, agregó.

“La situación es aún más compleja, pues no hay condiciones políticas ni laborales para renegociar, revisar el excedente de personal o aplicar reformas estructurales”, dijo. Gonzalo Monroy, director de GMEC, expresó que el pasivo en Pemex sigue creciendo debido a que la política de reducción gradual de personal que se venía aplicando hace años fue revertida. Actualmente tiene cerca de 125 mil sindicalizados.

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