Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil

Ese panorama comenzará a cambiar con la estrategia de simplificación administrativa impulsada por el Gobierno de México, que permitirá realizar estos procedimientos completamente por internet. La medida forma parte del Programa de Simplificación de Trámites, coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) .

Corregir un error en un acta de nacimiento , matrimonio o defunción solía representar un proceso largo, costoso y, en muchos casos, frustrante. Para miles de personas era necesario viajar hasta la entidad donde fue registrado el documento, reunir diversos requisitos y esperar semanas, o incluso meses, para obtener una respuesta.

José Antonio Peña Merino, informó que el proyecto registra un avance del 60 por ciento y que uno de sus principales objetivos es que ningún trámite tarde más de 60 días en resolverse.

ADIÓS A LAS FILAS Y LOS VIAJES PARA CORREGIR UN ACTA

Uno de los beneficios más importantes del nuevo sistema será que los ciudadanos ya no tendrán que trasladarse hasta el estado donde fueron registrados para solicitar una corrección administrativa.

Esto representa un cambio significativo para quienes viven en otra entidad o incluso fuera del país. Desde una computadora o teléfono con acceso a internet podrán iniciar el procedimiento, enviar la documentación requerida y dar seguimiento al expediente sin acudir físicamente al Registro Civil.

“Hoy esa persona que vive en Ciudad Juárez o que vive en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo puede simplemente ingresar a la plataforma y solicitar el trámite digitalmente hasta que quede resuelto”, explicó José Antonio Peña Merino durante la presentación del programa.

La estrategia también busca disminuir tiempos de espera, reducir gastos para los ciudadanos y combatir prácticas de corrupción relacionadas con procesos presenciales.

¿QUÉ CORRECCIONES PODRÁN HACERSE EN LÍNEA?

La plataforma permitirá realizar diversos procedimientos relacionados con documentos del Registro Civil.

Entre las principales gestiones disponibles se encuentran:

· Corrección de nombres escritos incorrectamente.

· Aclaraciones administrativas cuando el nombre aparezca incompleto.

· Captura y digitalización de actas que todavía no estén disponibles en formato electrónico.

· Seguimiento a la inscripción de sentencias para registrar divorcios.

· Certificación de la CURP para vincular correctamente la Clave Única de Registro de Población con el acta de nacimiento.

Las autoridades explicaron que muchos de estos errores ocurren por abreviaturas, capturas incompletas o diferencias entre los archivos físicos y las versiones digitales.

REQUISITOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE

El procedimiento fue diseñado para reducir considerablemente la cantidad de documentos solicitados. De acuerdo con el Gobierno federal, el promedio de requisitos pasará de seis documentos a únicamente dos.

Para iniciar la solicitud será necesario contar con:

· Cuenta activa en Llave MX.

· Identificación oficial vigente del titular del acta.

· Acta que será corregida en formato digital.

Las identificaciones aceptadas incluyen:

· Credencial para votar (INE).

· Pasaporte.

· Cédula profesional.

· Cartilla del Servicio Militar Nacional.

· Licencia de conducir.

Los archivos podrán cargarse en formatos PDF, JPG o PNG, facilitando el envío desde cualquier dispositivo.

PASO A PASO PARA CORREGIR UN ACTA POR INTERNET

El proceso fue simplificado para que cualquier persona pueda completarlo sin conocimientos técnicos especializados.

Paso 1

Ingresar al sistema mediante una cuenta de Llave MX o crear una nueva si aún no se cuenta con ella.

Paso 2

Capturar los datos personales del titular del documento y verificar que la información sea correcta.

Paso 3

Subir la identificación oficial y el acta que requiere modificación. Una vez enviada la solicitud, el seguimiento del expediente también podrá realizarse completamente en línea hasta recibir la resolución correspondiente.

Aunque durante la presentación no se informó un costo único para estos procedimientos, las autoridades señalaron que las tarifas continuarán dependiendo de cada entidad federativa y del tipo de corrección solicitada.

Actualmente, por ejemplo:

· En la Ciudad de México las aclaraciones administrativas oscilan entre 315 y 360 pesos.

· En el Estado de México los costos van aproximadamente de 265 a 461 pesos, según el trámite.

Los montos específicos podrán consultarse directamente en la plataforma al iniciar cada solicitud.

UNA APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La modernización del Registro Civil forma parte de una estrategia nacional para concentrar los servicios gubernamentales en un solo portal digital, el cual ya suma alrededor de 56 millones de usuarios y recibe más de dos millones de visitas semanales.

Además de facilitar el acceso a los trámites, el Gobierno federal informó que la iniciativa contempla la eliminación de mil 711 procedimientos administrativos, reduciendo significativamente la carga burocrática para ciudadanos y servidores públicos.

Con esta transformación, millones de mexicanos podrán gestionar correcciones en sus documentos oficiales desde cualquier lugar del país o del extranjero, sin necesidad de realizar largos traslados ni enfrentar procesos presenciales que durante años representaron uno de los principales obstáculos para actualizar su información registral.