Aguanieve, lluvia y temperaturas de -10 grados... estos estados de México sufrirán por Frente Frío y Masa de Aire Polar

Para este viernes, el Frente Frío 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Un nuevo frente frío ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluido el centro y sur del país.

Así mismo, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km /h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste de México y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio mexicano.

El sábado, el sistema frontal 18 se extenderá como estacionario sobre el oriente del país, mientras que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el noroeste de la República Mexicana y el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, originando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.

Por su parte, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se debilitará gradualmente en el transcurso del día, dejando de afectar al país.

El domingo, el Frente Frío 18 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del norte de Estados Unidos y se extenderá sobre el oriente de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, generando descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz; por la noche, iniciará un evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

El lunes, el frente frío 18 se extenderá sobre el sur del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además del oriente del país y la península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México; así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 11 y máxima de 19 grados, con cielo nublado, el sábado tendremos una máxima de 21 y una mínima de 12 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 20 y mínima de 7.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guanajuato; además de costas de Sinaloa y Nayarit.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte y centro), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.