Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming

El inicio de un nuevo mes significa que llegan más series y películas para enriquecer el acervo de las famosas plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime y HBO Max. Si aún no sabes qué serie empezarás ahora o cuál será tu siguiente “watch” para esa noche de películas con amigos, sigue leyendo, pues aquí te contamos qué será lo más destacado de la cartelera de marzo.

‘Vladimir’ - 5 de marzo Esta serie, adaptada por Julia May Jonas y basada en la novela de la misma autora, se ha posicionado como uno de los grandes estrenos de Netflix para marzo. Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo... y lanza al vacío su ya de por sí complicado matrimonio y carrera.

‘Un novio por suscripción’ - 6 de marzo El boom de las series surcoreanas crece cada día, y esta producción es el ejemplo perfecto de ello. Entre un elenco estelar, con Jisoo, cantante de BlackPink, y Seo In-guk, ‘Un novio por suscripción’ se ha convertido en una de las series más esperadas del género. Contará la historia de Seo, quien está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtual despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance.

‘One Piece’ T2 - 10 de marzo Tras dos años y medio de su lanzamiento, la espera llega a su fin para los amantes de One Piece, pues Luffy y la tripulación regresan a la pantalla chica con la segunda temporada de este live action. En esta nueva entrega, Luffy y su tripulación llegarán al Grand Line, una región del océano conocida por su peligrosidad y por albergar a los piratas más temidos. Se anticipa el inicio de la saga de Alabasta, uno de los arcos narrativos más extensos y queridos del manga y el anime.

‘La oficina’ - 13 de marzo Adaptación mexicana de la serie The Office que llega a Prime Video México. Tiene lugar en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de colaboradores enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Al frente está Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, convirtiendo la rutina laboral en una sucesión de situaciones incómodas, absurdas y muy reconocibles.

‘BTS: El comeback en vivo | Arirang’ - 21 de marzo El gran regreso de BTS será este mes y Netflix se sumó a la ola de eventos con la transmisión en vivo de su regreso desde Corea. Los integrantes se presentarán en la histórica Plaza Gwanghwamun, en Seúl, en un concierto que podrá verse a nivel mundial y de manera exclusiva a través de Netflix, a partir de las 5:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

‘Anaconda’ - 27 de marzo El reboot o versión cómica de Anaconda llegó en 2025 en medio de una ola de críticas. Y tras su paso por los cines arribará este 27 de marzo a HBO Max. Para esta versión se cuenta que Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el “clásico cinematográfico” ‘Anaconda’.