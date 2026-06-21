Dos ondas tropicales traen fuertes lluvias a 20 estados de México

CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población para mantener medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo el paso de las ondas tropicales ocho y nueve, ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo. ¿DÓNDE SE ESPERAN LLUVIAS? -Se esperan lluvias fuertes en -Sinaloa -San Luis Potosí -Guanajuato -Querétaro -Hidalgo -Puebla -Morelos -Estado de México -Veracruz -Campeche -Yucatán -Quintana Roo -Chihuahua -Coahuila -Nuevo León -Ciudad de México -Tlaxcala -Tamaulipas -Tabasco -Baja California Sur

COORDINAN ACCIONES DE PREVENCIÓN La CNPC señaló que los tres órdenes de gobierno mantienen un trabajo coordinado preventivo y de atención para salvaguardar a la ciudadanía. Además, se realizan acciones continuas para identificar zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos de laderas, para mitigar vulnerabilidades y comunicar a la población las medidas que debe reforzar para proteger su integridad.

Las instancias de emergencia se mantienen atentas a la evolución de estas ondas tropicales y listas para activar los refugios temporales en las comunidades que así lo requieran. LLAMAN A MANTENER MOVILIDAD SEGURA La CNPC exhortó a la ciudadanía a no transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua y pasos de corrientes, o en áreas con laderas inestables.

Indicó que, para mantener una movilidad segura durante los episodios de lluvia, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, encender las luces de sus automóviles, mantener una distancia prudente y evitar intentar cruzar calles o avenidas inundadas.

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