Dos ondas tropicales traen fuertes lluvias a 20 estados de México

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    Dos ondas tropicales traen fuertes lluvias a 20 estados de México
    Las instancias de emergencia se mantienen atentas a la evolución de estas ondas tropicales y listas para activar los refugios temporales. Cuartoscuro

La interacción de diversos sistemas atmosféricos ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes

CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población para mantener medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-maru-campos-al-gobierno-federal-que-entregue-a-ruben-rocha-moya-a-la-justicia-de-eu-PD21553419

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo el paso de las ondas tropicales ocho y nueve, ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

¿DÓNDE SE ESPERAN LLUVIAS?

-Se esperan lluvias fuertes en

-Sinaloa

-San Luis Potosí

-Guanajuato

-Querétaro

-Hidalgo

-Puebla

-Morelos

-Estado de México

-Veracruz

-Campeche

-Yucatán

-Quintana Roo

-Chihuahua

-Coahuila

-Nuevo León

-Ciudad de México

-Tlaxcala

-Tamaulipas

-Tabasco

-Baja California Sur

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-nuevas-fugas-de-combustoleo-en-salina-cruz-PD21553059

COORDINAN ACCIONES DE PREVENCIÓN

La CNPC señaló que los tres órdenes de gobierno mantienen un trabajo coordinado preventivo y de atención para salvaguardar a la ciudadanía.

Además, se realizan acciones continuas para identificar zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos de laderas, para mitigar vulnerabilidades y comunicar a la población las medidas que debe reforzar para proteger su integridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/teme-amlo-que-hable-el-mayo-afirma-el-ex-embajador-de-eu-ken-salazar-OF21538457

Las instancias de emergencia se mantienen atentas a la evolución de estas ondas tropicales y listas para activar los refugios temporales en las comunidades que así lo requieran.

LLAMAN A MANTENER MOVILIDAD SEGURA

La CNPC exhortó a la ciudadanía a no transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua y pasos de corrientes, o en áreas con laderas inestables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apoya-la-iglesia-iniciativa-de-sheinbaum-sobre-ia-en-las-aulas-MC21549995

Indicó que, para mantener una movilidad segura durante los episodios de lluvia, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, encender las luces de sus automóviles, mantener una distancia prudente y evitar intentar cruzar calles o avenidas inundadas.

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