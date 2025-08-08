$!¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista

Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

La institución informó a través de un comunicado: “Estimado Cliente: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, te informa que se realizará la cancelación de las cuentas...”.

De acuerdo con el aviso oficial, la medida aplica únicamente a cuentas “que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación y que tengan saldo cero”.

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA CUENTA INACTIVA?

De acuerdo con las consideración de BBVA, una cuenta inactiva es aquella que no registra ningún tipo de transacción durante el periodo de evaluación, como:

- Transferencias o depósitos;

- Retiros en cajeros automáticos;

- Pagos de servicios;

- Compras con tarjeta;

- Otros movimientos bancarios.