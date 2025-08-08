¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
Conoce todo lo que debes saber sobre la próxima cancelación de cuentas y tarjetas del banco BBVA y... checa si estás en la lista
Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.
La institución informó a través de un comunicado: “Estimado Cliente: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, te informa que se realizará la cancelación de las cuentas...”.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Es ilegal el cobrar comisión por pago con tarjeta? La Profeco lo aclara
De acuerdo con el aviso oficial, la medida aplica únicamente a cuentas “que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación y que tengan saldo cero”.
¿QUÉ SE CONSIDERA UNA CUENTA INACTIVA?
De acuerdo con las consideración de BBVA, una cuenta inactiva es aquella que no registra ningún tipo de transacción durante el periodo de evaluación, como:
- Transferencias o depósitos;
- Retiros en cajeros automáticos;
- Pagos de servicios;
- Compras con tarjeta;
- Otros movimientos bancarios.
¿QUÉ CUENTAS BBVA SERÁN CANCELADAS Y CUÁNDO?
Con fecha de corte hasta el día 15 de agosto de 2025, las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación (mayo, junio y julio) serán suspendidas.
Dentro de la medida también se incluyen aquellas tarjetas que se hayan mantenido con saldo en ceros durante el periodo de tiempo referido.
Los productos aplicables en la cancelación masiva son los siguientes:
* Libretón: Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Colectivos, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunado, Libretón Individual, Libretón Grupal, Libretón Educación Libretón Premium, Libretón 2.0, Libretón Dólares, Libretón Básico y Libretón Fundación;
* Membresía BP y PyME BBVA;
* Tarjeta de Pagos;
* Maestra Particulares, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Maestra Dólares PyME;
* Cuenta Express;
* Tarjeta Básica BBVA;
* Mi Despensa;
* Link Card (antes Winner Card);
* Solución Personal;
* Contigo BBVA;
* Envíos de Dinero;
* Tarjeta Nómina BBVA.
¡SÍ, HABRÁ MÁS CANCELACIONES! CHECA EL CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS SUSPENSIONES MASIVAS DE CUENTAS BBVA
Recuerda que aquellas cuentas que corren riesgo de cancelación, son las que cumplen con los requisitos antes mencionados:
* 19 de septiembre;
* 17 de octubre;
* 21 de noviembre;
* 19 de diciembre.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Capufe eliminará por completo el pago en efectivo en casetas de cobro a partir de agosto? Esto se sabe
¿TIENES DUDAS Y/O ACLARACIONES? ASÍ PUEDES COMUNICARTE CON BBVA
Para aclarar dudas o recibir información sobre las cláusulas de cancelación y las opciones disponibles, pueden consultar el contrato de su cuenta o contactar al número 55 1998 8039 y su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Zurich 320, colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
En la línea telefónica se indicarán los pasos a seguir para recuperarla o abrir una nueva cuenta. Para evitar la situación, BBVA recomienda tomar medidas previo a la fecha límite para la cancelación de la cuenta, con el principal objetivo de evitar inconvenientes.