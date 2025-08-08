¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista

Información
/ 8 agosto 2025
    ¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
    Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes. FOTO: VANGUARDIA

Conoce todo lo que debes saber sobre la próxima cancelación de cuentas y tarjetas del banco BBVA y... checa si estás en la lista

Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

La institución informó a través de un comunicado: “Estimado Cliente: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, te informa que se realizará la cancelación de las cuentas...”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es ilegal el cobrar comisión por pago con tarjeta? La Profeco lo aclara

De acuerdo con el aviso oficial, la medida aplica únicamente a cuentas “que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación y que tengan saldo cero”.

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA CUENTA INACTIVA?

De acuerdo con las consideración de BBVA, una cuenta inactiva es aquella que no registra ningún tipo de transacción durante el periodo de evaluación, como:

- Transferencias o depósitos;

- Retiros en cajeros automáticos;

- Pagos de servicios;

- Compras con tarjeta;

- Otros movimientos bancarios.

$!¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista

¿QUÉ CUENTAS BBVA SERÁN CANCELADAS Y CUÁNDO?

Con fecha de corte hasta el día 15 de agosto de 2025, las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación (mayo, junio y julio) serán suspendidas.

Dentro de la medida también se incluyen aquellas tarjetas que se hayan mantenido con saldo en ceros durante el periodo de tiempo referido.

Los productos aplicables en la cancelación masiva son los siguientes:

* Libretón: Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Colectivos, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunado, Libretón Individual, Libretón Grupal, Libretón Educación Libretón Premium, Libretón 2.0, Libretón Dólares, Libretón Básico y Libretón Fundación;

* Membresía BP y PyME BBVA;

* Tarjeta de Pagos;

* Maestra Particulares, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Maestra Dólares PyME;

* Cuenta Express;

* Tarjeta Básica BBVA;

* Mi Despensa;

* Link Card (antes Winner Card);

* Solución Personal;

* Contigo BBVA;

* Envíos de Dinero;

* Tarjeta Nómina BBVA.

¡SÍ, HABRÁ MÁS CANCELACIONES! CHECA EL CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS SUSPENSIONES MASIVAS DE CUENTAS BBVA

Recuerda que aquellas cuentas que corren riesgo de cancelación, son las que cumplen con los requisitos antes mencionados:

* 19 de septiembre;

* 17 de octubre;

* 21 de noviembre;

* 19 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Capufe eliminará por completo el pago en efectivo en casetas de cobro a partir de agosto? Esto se sabe

¿TIENES DUDAS Y/O ACLARACIONES? ASÍ PUEDES COMUNICARTE CON BBVA

Para aclarar dudas o recibir información sobre las cláusulas de cancelación y las opciones disponibles, pueden consultar el contrato de su cuenta o contactar al número 55 1998 8039 y su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Zurich 320, colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

En la línea telefónica se indicarán los pasos a seguir para recuperarla o abrir una nueva cuenta. Para evitar la situación, BBVA recomienda tomar medidas previo a la fecha límite para la cancelación de la cuenta, con el principal objetivo de evitar inconvenientes.

Temas


BBVA
tarjetas

COMENTARIOS

Selección de los editores
El fracking está considerado en el plan estratégico de Pemex para los próximos dos años.

Coahuila: La 4T apuesta al fracking para explotar gas en las cuencas Sabinas y Burgos
Productores ganaderos de Coahuila enfrentan pérdidas millonarias tras el cierre de la frontera, mientras el gobierno estatal impulsa un plan para fortalecer la venta de carne procesada.

Coahuila busca exportar carne a Estados Unidos ante cierre de fronteras
Una agente de la CDMX identificada como Isabela Segundo desmintió rotundamente ser la mujer que aparece en un video íntimo viral captado dentro de una patrulla.

‘No soy yo’... Policía desmiente ser la mujer captada en video sosteniendo relaciones en patrulla
Fernando, un niño de cinco años, fue secuestrado y asesinado en Los Reyes La Paz, Estado de México, tras ser tomado como “garantía” por una deuda impaga de mil pesos.

Torturado, sin alimentos ni agua... así fue asesinado Fernandito, niño de 5 años, por una deuda de mil pesos
Bobby Bradley adelantó a Saltillo con un doble productor, pero Brian O’Grady respondió con un jonrón para empatar.

Saraperos cae en el último juego ante Algodoneros y se despide de la Temporada
La defensa de Rafael Caro Quintero denunció ante la Corte de Brooklyn que el narcotraficante enfrenta aislamiento extremo

Rafael Caro Quintero manda carta desde prisión; denuncia aislamiento extremo e incomunicación
¿Cuáles son las mejores pastas de dientes según la Profeco?

¿Cuáles son las mejores pastas de dientes según la Profeco?
Claudia Curiel presentó los avances del programa México Canta, destacando la participación de los primeros semifinalistas y una cartelera de artistas invitados que incluye a Intocable, Lila Downs, Vivir Quintana y más

México Canta... Majo Aguilar, Intocable y Vivir Quintana, entre los invitados especiales; presentan a los primeros clasificados