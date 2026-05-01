Alertan por aumento de fraudes para robar cuentas de Netflix mediante mensajes SMS

En su comunicación, señaló que los mensajes relacionados con supuestos “problemas de pago” o “suscripción vencida” pueden tratarse de intentos de estafa, por lo que recomendó no ingresar datos bancarios y verificar cualquier situación directamente en la aplicación o en el sitio oficial del servicio.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México emitió una alerta a través de sus redes sociales sobre esta modalidad de fraude que afecta a usuarios en distintas entidades del país.

La delincuencia cibernética continúa diversificando sus métodos para obtener información personal de los usuarios, y uno de los esquemas más recientes detectados en México involucra el robo de cuentas de Netflix mediante mensajes de texto fraudulentos. Autoridades han advertido que este tipo de ataques ha mostrado un incremento en los últimos meses.

CÓMO OPERA EL FRAUDE QUE SE HACE PASAR POR NETFLIX

De acuerdo con la información difundida, los ciberdelincuentes envían mensajes de texto a múltiples usuarios con avisos como: “Netflix: su suscripción está vencida. Gracias por confirmar su información”. Estos mensajes incluyen un enlace que, al ser seleccionado, dirige a un sitio web que imita la apariencia de la plataforma.

Sin embargo, en lugar de redirigir a la página oficial, el vínculo conduce a un sitio falso diseñado para recopilar información personal. Entre los datos que se solicitan se encuentran:

- Nombre completo

- Dirección de correo electrónico

- Contraseñas

- Información bancaria o de pago

Este mecanismo es conocido como smishing, una variante del phishing que utiliza mensajes SMS como medio principal de contacto. Este tipo de fraude se apoya en la percepción de confianza que suelen generar los mensajes de texto, ya que muchos usuarios están habituados a recibir notificaciones legítimas de servicios digitales por esta vía.

RIESGOS DETECTADOS PARA USUARIOS

El objetivo principal de este tipo de ataques es obtener acceso a las cuentas de los usuarios. Una vez que los delincuentes logran ingresar, pueden modificar las credenciales de acceso y, en algunos casos, revender las cuentas en mercados ilegales.

Entre los principales riesgos se encuentran:

- Pérdida de acceso a la cuenta de Netflix

- Realización de cargos no autorizados

- Uso indebido de datos personales

- Acceso a otras plataformas si se reutilizan contraseñas

Las autoridades también advierten que, en caso de que el usuario utilice la misma contraseña en otros servicios, los atacantes podrían intentar ingresar a múltiples cuentas vinculadas.

UN FENÓMENO EXTENDIDO

Aunque en este caso se ha identificado el uso del nombre de Netflix, las autoridades señalan que este tipo de fraude no es exclusivo de una sola plataforma. Estrategias similares se emplean para suplantar:

- Servicios de streaming

- Redes sociales

- Plataformas digitales diversas

- Instituciones financieras

Los usuarios que no están familiarizados con estas técnicas de fraude digital suelen ser más susceptibles a este tipo de engaños, especialmente cuando los mensajes utilizan un lenguaje que simula urgencia o problemas con sus cuentas.

SEÑALES DE ALERTA

Entre los elementos que pueden ayudar a identificar un mensaje fraudulento destacan:

- Errores gramaticales o de ortografía: redacción poco profesional o inconsistente

- Tono de urgencia: mensajes que buscan generar presión inmediata

- Enlaces desconocidos: direcciones web que no corresponden al sitio oficial

- Solicitudes de datos confidenciales: petición de contraseñas o información bancaria

Las autoridades reiteraron que ninguna empresa legítima solicita datos personales o financieros mediante mensajes de texto.