Alertan por aumento de fraudes para robar cuentas de Netflix mediante mensajes SMS

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Alertan por aumento de fraudes para robar cuentas de Netflix mediante mensajes SMS
    La Secretaría de Seguridad del Estado de México advierte sobre mensajes falsos que imitan a Netflix para robar datos personales. VANGUARDIA

Autoridades alertan por fraude vía SMS que suplanta a Netflix para robar datos y cuentas; piden evitar enlaces y verificar en sitio oficial

La delincuencia cibernética continúa diversificando sus métodos para obtener información personal de los usuarios, y uno de los esquemas más recientes detectados en México involucra el robo de cuentas de Netflix mediante mensajes de texto fraudulentos. Autoridades han advertido que este tipo de ataques ha mostrado un incremento en los últimos meses.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México emitió una alerta a través de sus redes sociales sobre esta modalidad de fraude que afecta a usuarios en distintas entidades del país.

En su comunicación, señaló que los mensajes relacionados con supuestos “problemas de pago” o “suscripción vencida” pueden tratarse de intentos de estafa, por lo que recomendó no ingresar datos bancarios y verificar cualquier situación directamente en la aplicación o en el sitio oficial del servicio.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sspc-alerta-por-fraudes-en-boletos-del-mundial-2026-asi-operan-y-como-evitarlos-CA20317731

CÓMO OPERA EL FRAUDE QUE SE HACE PASAR POR NETFLIX

De acuerdo con la información difundida, los ciberdelincuentes envían mensajes de texto a múltiples usuarios con avisos como: “Netflix: su suscripción está vencida. Gracias por confirmar su información”. Estos mensajes incluyen un enlace que, al ser seleccionado, dirige a un sitio web que imita la apariencia de la plataforma.

Sin embargo, en lugar de redirigir a la página oficial, el vínculo conduce a un sitio falso diseñado para recopilar información personal. Entre los datos que se solicitan se encuentran:

- Nombre completo

- Dirección de correo electrónico

- Contraseñas

- Información bancaria o de pago

Este mecanismo es conocido como smishing, una variante del phishing que utiliza mensajes SMS como medio principal de contacto. Este tipo de fraude se apoya en la percepción de confianza que suelen generar los mensajes de texto, ya que muchos usuarios están habituados a recibir notificaciones legítimas de servicios digitales por esta vía.

RIESGOS DETECTADOS PARA USUARIOS

El objetivo principal de este tipo de ataques es obtener acceso a las cuentas de los usuarios. Una vez que los delincuentes logran ingresar, pueden modificar las credenciales de acceso y, en algunos casos, revender las cuentas en mercados ilegales.

Entre los principales riesgos se encuentran:

- Pérdida de acceso a la cuenta de Netflix

- Realización de cargos no autorizados

- Uso indebido de datos personales

- Acceso a otras plataformas si se reutilizan contraseñas

Las autoridades también advierten que, en caso de que el usuario utilice la misma contraseña en otros servicios, los atacantes podrían intentar ingresar a múltiples cuentas vinculadas.

UN FENÓMENO EXTENDIDO

Aunque en este caso se ha identificado el uso del nombre de Netflix, las autoridades señalan que este tipo de fraude no es exclusivo de una sola plataforma. Estrategias similares se emplean para suplantar:

- Servicios de streaming

- Redes sociales

- Plataformas digitales diversas

- Instituciones financieras

Los usuarios que no están familiarizados con estas técnicas de fraude digital suelen ser más susceptibles a este tipo de engaños, especialmente cuando los mensajes utilizan un lenguaje que simula urgencia o problemas con sus cuentas.

SEÑALES DE ALERTA

Entre los elementos que pueden ayudar a identificar un mensaje fraudulento destacan:

- Errores gramaticales o de ortografía: redacción poco profesional o inconsistente

- Tono de urgencia: mensajes que buscan generar presión inmediata

- Enlaces desconocidos: direcciones web que no corresponden al sitio oficial

- Solicitudes de datos confidenciales: petición de contraseñas o información bancaria

Las autoridades reiteraron que ninguna empresa legítima solicita datos personales o financieros mediante mensajes de texto.

https://vanguardia.com.mx/vida/evita-hackeos-en-tu-whatsapp-esto-es-lo-que-debes-desactivar-para-reforzar-tu-seguridad-FD19924652

RECOMENDACIONES OFICIALES

La Secretaría de Seguridad del Estado de México emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes:

- No hacer clic en enlaces sospechosos

- Verificar cualquier notificación directamente en la app o sitio oficial

- No compartir datos personales o bancarios por SMS

- Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio

- Activar la verificación en dos pasos cuando esté disponible

Las autoridades indicaron que la prevención y el reconocimiento de estas prácticas son herramientas clave para reducir el impacto de los fraudes digitales, los cuales continúan evolucionando y adaptándose a los hábitos de los usuarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberseguridad
Fraudes

Localizaciones


México

Organizaciones


Netflix

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Evidencia contra Rocha

Evidencia contra Rocha
true

Rocha Moya: ¿Por cuánto tiempo lograrán sostenerlo?
Alejandro “Alito” Moreno solicitó formalmente que Morena pierda su registro como partido político, tras revelarse una acusación en Estados Unidos que vincula a funcionarios del partido con el crimen organizado en Sinaloa.

‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya
En una carta difundida en agosto de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte Héctor Melesio Cuén?
El aumento en el uso de energía eléctrica durante temporadas de calor puede llevar a los hogares a la tarifa de alto consumo de la CFE.

¿Tu recibo de luz subió? Así puedes evitar la tarifa DAC de la CFE
Inconsistencias en las respuestas, puede ser la diferencia entre que aprueben o rechacen la expedición del documento en minutos.

Manual de supervivencia para la Visa Americana: ¿Qué responder (y qué callar) en la entrevista consular?
Guillermo Ochoa perfila su despedida de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, torneo en el que buscaría disputar su sexta Copa del Mundo con el Tri.

El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026
Las altas temperaturas registradas en México elevan el riesgo de golpes de calor en perros y gatos, una emergencia veterinaria que puede poner en peligro su vida en cuestión de minutos.

¡Cuidado! Aprende a detectar un golpe de calor para cuidar de tus animales de compañía