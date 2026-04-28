SSPC alerta por fraudes en boletos del Mundial 2026: así operan y cómo evitarlos

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/ 28 abril 2026
    SSPC alerta por fraudes en boletos del Mundial 2026: así operan y cómo evitarlos
    Autoridades alertaron por fraudes en boletos del Mundial 2026 mediante sitios falsos y mensajes engañosos que buscan robar datos personales y bancarios VANGUARDIA | NANO BANANA

La SSPC advierte fraudes en venta de boletos del Mundial 2026 y emite recomendaciones para evitar estafas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con la compra de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el incremento de intentos de estafa detectados en plataformas digitales.

De acuerdo con las autoridades, la alta demanda por asistir a los partidos del torneo internacional ha generado un entorno propicio para que ciberdelincuentes desarrollen esquemas de fraude mediante la creación de sitios web falsos que imitan la identidad visual de páginas oficiales. Estos portales suelen replicar logotipos, tipografías, colores y diseños con el objetivo de aparentar legitimidad y engañar a los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detectan-modus-operandi-de-fraude-en-paquetes-turisticos-rumbo-a-la-copa-mundial-2026-de-la-fifa-EI19552666

REDES SOCIALES, ENVÍOS MASIVOS, CORREOS Y MENSAJES SON UTILIZADOS PARA DEFRAUDAR

Las dependencias señalaron que los defraudadores utilizan diversas estrategias para atraer a potenciales víctimas. Entre ellas, destacan campañas publicitarias en redes sociales, envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto que promocionan supuestas ventas exclusivas o accesos anticipados a boletos. Estas comunicaciones redirigen a páginas fraudulentas donde se solicita a los usuarios ingresar información personal y financiera.

En estos sitios, se pide a los interesados proporcionar datos como nombre completo, dirección, números de tarjetas bancarias, códigos de seguridad y, en algunos casos, documentación adicional. Asimismo, se recurre a mecanismos de presión mediante mensajes que apelan a la urgencia, como “últimos boletos disponibles” o “oferta por tiempo limitado”, acompañados de contadores digitales que simulan una alta demanda en tiempo real.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER EN FRAUDES RELACIONADOS CON LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Ante este panorama, las autoridades federales y locales recomendaron a la ciudadanía seguir medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de estos esquemas delictivos:

- Realizar la compra exclusivamente en el portal oficial de la FIFA.

- Desconfiar de precios considerablemente bajos o promociones con carácter urgente.

- Evitar adquirir boletos a través de mensajes no solicitados en aplicaciones de mensajería o correos electrónicos.

- No realizar transferencias directas a cuentas personales o depósitos sin respaldo institucional.

- No compartir información personal, contraseñas o códigos de verificación.

- Activar notificaciones bancarias para identificar cargos no reconocidos de manera inmediata.

- Reportar cualquier sitio sospechoso o intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

$!SSPC alerta por fraudes en boletos del Mundial 2026: así operan y cómo evitarlos
https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/cuanto-cuesta-ir-a-la-final-del-mundial-2026-entradas-en-el-metlife-stadium-rozan-los-3-mdd-NE20242917

AUTORIDADES EXHORTAN A LA POBLACIÓN A DENUNCIAR ESTAFAS

Las instituciones también informaron que existen canales de atención para recibir orientación o reportar posibles delitos cibernéticos. Entre ellos se encuentra la aplicación “Mi Policía”, así como las cuentas oficiales en redes sociales de la SSC capitalina, además de un correo electrónico y una línea telefónica habilitada para la atención de la ciudadanía.

Finalmente, la SSPC reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad digital en el país, proteger la información personal de los usuarios y prevenir afectaciones económicas derivadas de ciberdelitos, en el contexto de un evento internacional que genera alta expectativa y movimiento en plataformas digitales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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