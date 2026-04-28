$!SSPC alerta por fraudes en boletos del Mundial 2026: así operan y cómo evitarlos

De acuerdo con las autoridades, la alta demanda por asistir a los partidos del torneo internacional ha generado un entorno propicio para que ciberdelincuentes desarrollen esquemas de fraude mediante la creación de sitios web falsos que imitan la identidad visual de páginas oficiales. Estos portales suelen replicar logotipos, tipografías, colores y diseños con el objetivo de aparentar legitimidad y engañar a los usuarios.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con la compra de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , ante el incremento de intentos de estafa detectados en plataformas digitales.

REDES SOCIALES, ENVÍOS MASIVOS, CORREOS Y MENSAJES SON UTILIZADOS PARA DEFRAUDAR

Las dependencias señalaron que los defraudadores utilizan diversas estrategias para atraer a potenciales víctimas. Entre ellas, destacan campañas publicitarias en redes sociales, envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto que promocionan supuestas ventas exclusivas o accesos anticipados a boletos. Estas comunicaciones redirigen a páginas fraudulentas donde se solicita a los usuarios ingresar información personal y financiera.

En estos sitios, se pide a los interesados proporcionar datos como nombre completo, dirección, números de tarjetas bancarias, códigos de seguridad y, en algunos casos, documentación adicional. Asimismo, se recurre a mecanismos de presión mediante mensajes que apelan a la urgencia, como “últimos boletos disponibles” o “oferta por tiempo limitado”, acompañados de contadores digitales que simulan una alta demanda en tiempo real.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER EN FRAUDES RELACIONADOS CON LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Ante este panorama, las autoridades federales y locales recomendaron a la ciudadanía seguir medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de estos esquemas delictivos:

- Realizar la compra exclusivamente en el portal oficial de la FIFA.

- Desconfiar de precios considerablemente bajos o promociones con carácter urgente.

- Evitar adquirir boletos a través de mensajes no solicitados en aplicaciones de mensajería o correos electrónicos.

- No realizar transferencias directas a cuentas personales o depósitos sin respaldo institucional.

- No compartir información personal, contraseñas o códigos de verificación.

- Activar notificaciones bancarias para identificar cargos no reconocidos de manera inmediata.

- Reportar cualquier sitio sospechoso o intento de fraude ante las autoridades correspondientes.