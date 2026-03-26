CFE da inicio a tarifa de verano en todo México: quiénes serán los beneficiados este 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzará a implementar la tarifa de verano, a partir de este 26 de marzo de 2026. Con esta medida, la institución prevé ajustar temporalmente los límites de consumo con subsidio para viviendas ubicadas en regiones con altas temperaturas en todo México. Su aplicación no depende únicamente del estado o municipio, sino de cada localidad, tomando en cuenta sus condiciones climáticas específicas.

De acuerdo con los datos proporcionados por la misma Comisión, actualmente este apoyo beneficia al 42% de los usuarios a nivel nacional, lo que equivale a 20.8 millones de personas y sus hogares. QUÉ USUARIOS SERÁN BENEFICIADOS CON LA TARIFA DE VERANO DE LA CFE Este esquema parte del reconocimiento de que, durante periodos de calor extremo, el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros dispositivos de enfriamiento incrementa el consumo eléctrico en los hogares. Por lo que el programa está enfocado exclusivamente en usuarios domésticos de bajo consumo que habitan en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Estas categorías se asignan con base en la temperatura media mínima registrada en temporada de verano. CÓMO SE DETERMINA EL PERIODO DE VERANO Según el esquema tarifario vigente a nivel nacional, el verano se establece como los seis meses consecutivos con mayores temperaturas en cada localidad. Esta definición se basa en información generada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Es importante recordar que se trata de un apoyo temporal, por lo que no implica que el consumo de electricidad deba aumentar. Ante esto, se recomienda a los usuarios adoptar hábitos de uso eficiente para no solo reducir el gasto en el hogar, sino también contribuir al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

ESTO ES LO QUE PASARÁ CUANDO TERMINE LA TARIFA DE VERANO Una vez concluido este periodo, los rangos de consumo regresan a los niveles habituales de la tarifa regular. Por ello, es importante que los usuarios identifiquen cuándo finaliza este beneficio en su localidad. Para saber si se cuenta con esta tarifa, se puede consultar el aviso-recibo de luz, donde se indica el tipo de tarifa asignada. RECOMENDACIONES PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Ante este contexto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sugiere implementar acciones que ayuden a optimizar el consumo eléctrico, entre ellas: * Aprovechar la ventilación natural en el hogar. * Utilizar sistemas de iluminación eficiente. * Ajustar correctamente los equipos de enfriamiento. * Desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso La CFE reitera su compromiso de mantener informados a los usuarios. En caso de dudas sobre el consumo eléctrico, se puede acudir a sus canales oficiales, como el número telefónico 071 o visitar el Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano.

ESTADOS DONDE SE ACTIVA LA TARIFA DE VERANO De acuerdo con implementaciones pasadas, la tarifa de verano se suele aplicar en estados como los siguientes: * Baja California * Sonora * Sinaloa * Chihuahua * Nuevo León * Tamaulipas * Nayarit * Colima * Guerrero * Oaxaca * Chiapas * Veracruz * Tabasco * Campeche * Yucatán * Quintana Roo * San Luis Potosí * Morelos

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