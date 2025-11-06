Amazon Now: la alianza entre Rappi y Amazon que promete entregas en menos de 15 minutos

/ 6 noviembre 2025
    Amazon Now: la alianza entre Rappi y Amazon que promete entregas en menos de 15 minutos
    Amazon y Rappi lanzaron una alianza en México que integra Amazon Now con entregas menores a 15 minutos en 10 ciudades y permite a usuarios Prime pedir en más de 30 mil restaurantes vía Rappi desde Amazon FOTO: VANGUARDIA

Amazon y Rappi unirán servicios para ofrecer entregas ultrarrápidas y acceso a miles de restaurantes con Amazon Now

Las plataformas Amazon y Rappi anunciaron una alianza comercial que incorpora nuevos servicios dentro de la aplicación de Amazon México, incluida la integración de Amazon Now con entregas en menos de 15 minutos a través de repartidores de Rappi.

Como parte de la colaboración, Amazon Now ofrecerá más de 5 mil productos como abarrotes frescos, congelados, artículos de uso diario, medicamentos de libre venta, productos para mascotas, algunos electrónicos, entre otros.

Amazon Now estará en 10 ciudades del país, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los pedidos serán entregados por repartidores de Rappi en tiempos estimados inferiores a 15 minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Amazon recortará 14 mil empleos mientras invierte gasto en IA

USUARIOS DE AMAZON PRIME PODRÁN PEDIR COMIDA A MÁS DE 30 MIL RESTAURANTES CON AMAZON NOW

Con Amazon Now, los miembros de Amazon Prime podrán solicitar alimentos de más de 30 mil restaurantes mediante la función “Rappi Restaurantes” dentro del sitio de Amazon.

Este servicio forma parte del catálogo de beneficios de Prime y ofrece entregas sin costo adicional en pedidos elegibles.

Los usuarios con membresía Amazon Prime podrán acceder a la Tienda Integrada de Rappi dentro del sitio web de Amazon, donde podrán explorar opciones gastronómicas, realizar pedidos y rastrearlos en tiempo real.

De acuerdo con lo informado, las entregas gratuitas aplican en pedidos de restaurantes con un monto mínimo de 49 pesos; sin embargo, podrían generarse cargos por servicio, impuestos o propinas adicionales.

CÓMO PODRÁS HACER PEDIDOS ULTRARÁPIDOS EN AMAZON CON RAPPI

- Para acceder a los beneficios, los usuarios deberán iniciar sesión con una cuenta vinculada a Amazon y Rappi.

- Amazon compartirá con Rappi el estatus de membresía Prime exclusivamente a fin de verificar la elegibilidad. La empresa indicó que la información será manejada conforme a su Política de Privacidad.

- En caso de cancelación de la membresía, los beneficios se suspenderán de manera inmediata.

Las compañías señalaron que la oferta permanecerá activa mientras la membresía Prime esté vigente y destacaron que esta integración fortalece el ecosistema digital de ambas plataformas al ampliar los servicios disponibles en un solo lugar.

AMAZON NOW: ASÍ SERÁ LA UNIÓN DE TU CUENTA AMAZON SI YA CUENTAS CON RAPPI PRO

- Los clientes que ya cuentan con Rappi Pro no deberán cancelar su suscripción para aprovechar las nuevas funciones.

- Tendrán acceso a ambos servicios durante 12 meses, con entregas gratuitas tanto desde la aplicación de Rappi como desde la Tienda Integrada en Amazon.

- Al término de ese periodo, las cuentas se renovarán de manera automática en una membresía de Rappi Pro, aunque los usuarios podrán desactivar esta opción.

COLABORACIÓN DE AMAZON Y RAPPI TENDRÁ UNA INVERSIÓN CONJUNTA CERCANA A LOS 150 MILLONES DE DÓLARES

De acuerdo con lo informado, esta colaboración refuerza el compromiso de ambas empresas con la innovación y la experiencia del cliente, al ofrecer nuevas opciones de consumo dentro del comercio electrónico y los servicios de última milla.

Se estima que la alianza entre Amazon y Rappi implicaría una inversión conjunta de entre 120 y 150 millones de dólares en México. Esto ocurre en un contexto de crecimiento de doble dígito del comercio electrónico en el país, a pesar de un entorno de consumo cauteloso que ha repercutido en las ventas de grandes minoristas.

¿QUÉ GANARÁ RAPPI Y AMAZON CON ESTA COLABORACIÓN?

La empresaria Macarena Riva explicó que Rappi obtendría una mayor base de usuarios, ya que los clientes de Amazon podrán solicitar restaurantes integrados en Rappi sin salir de la aplicación de Amazon. Además, los establecimientos afiliados tendrían la posibilidad de participar en estrategias comerciales exclusivas, como promociones y descuentos dirigidos a la audiencia Prime.

Riva señaló que Rappi también se beneficiaría del acceso a tecnología, datos, prácticas logísticas y herramientas de escalabilidad, incluidos algoritmos desarrollados por Amazon para fortalecer sus operaciones.

En cuanto a Amazon, la alianza podría incrementar la frecuencia de pedidos, ya que los usuarios suelen solicitar alimentos con mayor regularidad que otros bienes de consumo.

La firma sumaría una nueva categoría: comida y restaurantes, sin necesidad de desarrollar un nuevo modelo operativo desde cero, al integrarse con una empresa que ha trabajado durante una década la logística de última milla.

TE PUEDE INTERESAR: PENSIONISSSTE: repartidores y choferes de aplicación pueden registrarse así de fácil en el Afore

Según lo compartido, este acuerdo contribuiría al objetivo de Amazon de consolidarse como “The Everything Store” mediante la expansión de servicios complementarios.

Con la nueva alianza de Amazon y Rappi, los clientes Prime que vivan en alguno de los 10 estados participantes, podrán realizar pedidos a restaurantes y tiendas, recibiendo sus pedidos en 15 minutos o menos.

Temas


Apps
compras por internet

Localizaciones


México

Organizaciones


Amazon
rappi

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

