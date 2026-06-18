Apoyo de hasta 9 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años: así puedes registrarte

El Gobierno del Estado de México ha puesto en marcha uno de los programas sociales más esperados del año: el Apoyo al Desempleo para el Bienestar. Esta iniciativa busca brindar un respaldo económico a las mujeres y hombres de entre 18 y 64 años de edad que residan en cualquiera de los 125 municipios del territorio mexiquense y que se encuentren en situación de desocupación laboral formal.

El esquema otorga una ayuda económica de 3,000 pesos mensuales hasta en tres ocasiones, alcanzando un beneficio total de hasta 9,000 pesos, además de ofrecer vinculación directa con el mercado de trabajo formal para promover la reincorporación de los beneficiarios. Fechas y modalidades para realizar la inscripción El proceso de registro está diseñado para atender a la población mediante dos modalidades, facilitando el acceso tanto por vías digitales como de forma presencial. - Registro en línea (Internet) Se llevará a cabo del 22 de junio al 5 de julio de 2026. La plataforma estará disponible en un horario abierto a través de la página oficial de la Secretaría del Trabajo estatal (strabajo.edomex.gob.mx). Los aspirantes deberán llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y adjuntar sus documentos escaneados en formato PDF legible (no se aceptarán fotografías). - Registro presencial Quienes prefieran realizar el trámite en persona podrán acudir del 22 al 26 de junio de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, a los módulos instalados en las Oficinas Regionales de Empleo de municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Ixtapaluca, La Paz, San Mateo Atenco y Tejupilco.

Requisitos y documentación solicitada Para ser considerado dentro del programa, es indispensable cumplir con los criterios de selección y contar con el expediente completo en archivos digitales o copias físicas, según la modalidad elegida: - Edad y residencia: Tener entre 18 y 64 años, contar con nacionalidad mexicana y habitar en el Estado de México. - Situación laboral: Demostrar que se encuentra en condición de desempleo por causas ajenas a su voluntad dentro de los últimos 18 meses. - Identificación y datos: Acta de nacimiento, CURP actualizada (con vigencia no mayor a 3 meses) e identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir del Edomex). - Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono fijo o internet con un máximo de 6 meses de antigüedad. - Formatos oficiales: Formato Único de Bienestar (FUB) requisitado y una carta bajo protesta de decir verdad donde se manifieste el compromiso de reincorporarse al mercado laboral y se declare no recibir otro apoyo monetario similar. - Comprobación de desempleo: Para acreditar la desocupación en los últimos 18 meses, se debe presentar una constancia laboral previa, la baja emitida por el instituto de seguridad social (IMSS o ISSSTE) o un documento de autoridad laboral competente que valide la situación actual. Además del incentivo económico, el programa busca facilitar que las personas beneficiarias encuentren una oportunidad laboral mediante acciones de vinculación con empresas y bolsas de trabajo.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente los requisitos y preparar toda la documentación antes de iniciar el trámite, ya que los archivos digitales deben cumplir con las especificaciones establecidas para evitar contratiempos durante el proceso de inscripción. Si cumples con los criterios establecidos y resides en el Estado de México, el Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026 puede representar una alternativa para obtener respaldo económico mientras encuentras una nueva oportunidad de trabajo.

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