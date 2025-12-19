Así es cómo puedes identificar si una bebida alcohólica está adulterada, según Profeco y el SAT

Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha brindado algunos tips que los clientes deben aplicar antes de comprar el tequila, ron o cerveza de preferencia.

Además de los regalos y la comida, en las fiestas decembrinas también abunda el alcohol, y aunque pareciera ser un acto sencillo como tomar la botella e ir a la caja a pagar; sin embargo, el alcohol adulterado puede encontrarse en lugares poco esperados y representa un riesgo para la salud.

¿CÓMO SABER QUE MI BEBIDA FUE ADULTERADA?

Presta atención a las etiquetas, aspecto y sellos de tu botella para tomar en cuenta lo siguiente:

- Revisa siempre la etiqueta y la botella: el primer paso para detectar una bebida adulterada es verificar que tenga etiqueta; pero sobre todo que cuente con los siguientes aspectos: que se clara, bien colocada y sin errores visibles. La botella no debe verse diferente a la presentación tradicional de la marca, pero si notas que tiene tipografías raras, colores distintos o etiquetas mal pegadas, es una señal de alerta.

- Pon atención a la tapa y al cuello: Profeco recomienda revisar que la etiqueta no cubra orificios, tapones duros de acero o acrílico, ya que estos pueden ser señales de que la botella fue abierta y rellenada, es decir, una botella original no debe mostrar rastros de manipulación.

- Revisa marbete y holograma: el marbete es una banda metalizada y además cuenta con un holograma de la SHCP; si la botella no lo tiene, está roto o se ve alterado, mejor no la compres.

- Observa el contenido antes de beber: Antes de consumirla, agita ligeramente la botella y revisa que el líquido no tenga residuos, polvo o partículas extrañas. Además, el color, el cuerpo, el aroma y el sabor deben ser iguales a los del producto original. Si algo no te cuadra, lo más seguro es no beberla. . Las bebidas adulteradas a menudo presentan turbidez, sedimentos o un color desigual. Si el líquido tiene un color inusual o partículas flotantes, es mejor no consumirlo.

- Verificación del sello de seguridad: antes de adquirir cualquier bebida alcohólica, revisa que la botella tenga un sello de seguridad intacto. Si el sello está roto o parece haber sido manipulado, es mejor no comprar la bebida. Un sello comprometido es una señal clara de que el producto podría estar adulterado.

- Compra en establecimientos confiables: siempre es recomendable comprar bebidas alcohólicas en establecimientos confiables. Evita adquirirlas en tianguis o puestos no regulados, donde es más probable que se vendan productos adulterados.

- Precio: desconfía de precios demasiado bajos en comparación con el promedio del mercado. Si el precio de una bebida es significativamente más bajo, puede ser un indicativo de que el producto es falso o adulterado.

- Aromas y sabores inusuales: si decides consumir la bebida, prueba una pequeña cantidad. Un aroma o sabor inusual es una señal clara de que la bebida podría estar adulterada y es mejor no consumirla.