Costco cerrará todas sus sucursales en México estos dos días
Las tiendas, gasolineras y ópticas de Costco en México permanecerán durante dos días como parte de su política laboral
Costco Wholesale informó que cerrará todas sus sucursales en México en fechas específicas como parte de su política de otorgar días de descanso a su personal. La medida aplicará el 25 de diciembre de 2025, con motivo de la celebración de Navidad, y el 1 de enero de 2026, correspondiente al festejo de Año Nuevo.
La decisión implica la suspensión total de operaciones en las 42 sucursales que la cadena mantiene en el país, incluyendo tiendas, ópticas y gasolineras. La empresa señaló que el objetivo es permitir que sus empleados puedan pasar estas fechas con familiares y amigos.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas realizar un trámite? Los días que el SAT no trabaja en diciembre
COSTCO MANTIENE POLÍTICA CORPORATIVA QUE RESPETA TRADICIONES LABORALES
Costco Wholesale es una de las cadenas de supermercados tipo club de precios más visitadas en México desde su llegada al país en 1992. A lo largo de más de tres décadas, la empresa ha mantenido una estrategia de crecimiento constante y una política corporativa que prioriza tanto la experiencia de sus clientes como las condiciones laborales de sus trabajadores.
En este contexto, el cierre temporal de sucursales durante días festivos forma parte de una práctica recurrente de la compañía en distintos países, con el fin de otorgar días de asueto a su plantilla laboral.
SUCURSALES DE COSTCO EN MÉXICO
Actualmente, Costco cuenta con 42 sucursales distribuidas en diversas entidades del país. Estas se localizan en ciudades como:
Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo, Torreón, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Puebla, Tijuana, León, Celaya, Querétaro, Puerto Vallarta, Morelia y Culiacán, entre otras.
El cierre anunciado aplicará de manera general a todas estas ubicaciones, por lo que la empresa recomienda a sus socios tomar previsiones y realizar sus compras con anticipación.
COSTCO: UNA COMPAÑÍA CON IMPORTANCIA GLOBAL
Costco Wholesale Corporation, también conocida simplemente como Costco, cotiza en el mercado bursátil bajo el símbolo NASDAQ: COST. Es considerada la cadena de clubes de precios más grande del mundo y, desde 2014, se posiciona como la segunda mayor cadena comercial global, solo detrás de Walmart, superando a empresas como Carrefour.
La compañía se caracteriza por su modelo de ventas basado en la comercialización de grandes volúmenes de productos a precios competitivos, así como por su marca propia Kirkland, presente en diversas categorías.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Pavo para tu cena de Navidad?... según Profeco, estas son las mejores marcas
Para quienes deseen ubicar la tienda más cercana a su domicilio antes de las fechas de cierre, Costco pone a disposición de sus clientes el localizador de sucursales disponible en su sitio oficial costco.com.mx, accesible desde la parte superior de la página principal.
Costco reiteró que las operaciones se reanudarán con normalidad una vez concluidos los días de asueto señalados.