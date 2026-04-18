Detienen en Polanco a mujer por vinculación a empresa investigada por fraude piramidal

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México
/ 18 abril 2026
    Detienen en Polanco a mujer por vinculación a empresa investigada por fraude piramidal
    Detienen a Nazaret ‘N’ por vinculación a un esquema de fraudes Vanguardia

El arresto fue comunicado por Bertha María Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a través de X

El 18 de abril, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) Bertha María Alcalde Luján, informó la detención de Nazareth ‘N’, tras ser vinculada a un esquema de fraudes.

La detención ocurrió después que elementos de la fiscalía realizaran un cateo en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según el comunicado de la fiscalía, la detenida fungía como ‘pieza central de MetaXchange’ y en el supuesto sistema de estafas.

La investigación estableció que se trataba de una operación estructurada que afectó a múltiples víctimas. La empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidaddetalló Bertha María Alcalde Luján.

¿CUÁL ERA EL ESQUEMA DE FRAUDES METAXCHANGE?

El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la fiscalía de la CDMX. Según el informe de la fiscalía, el modus operandi de la presunta estafa era a través de pagos para generar confianza con las posibles víctimas, pero posteriormente dichos pagos se detenían.

El esquema era parte de un sistema piramidal, o de tipo Ponzi. ‘Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal’ informó la titular.

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Para la investigación se informó que ‘en este caso, seguimos el rastro del dinero, analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón. Como resultado, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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