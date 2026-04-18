Detienen en Polanco a mujer por vinculación a empresa investigada por fraude piramidal

El 18 de abril, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) Bertha María Alcalde Luján, informó la detención de Nazareth ‘N’, tras ser vinculada a un esquema de fraudes.

La detención ocurrió después que elementos de la fiscalía realizaran un cateo en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según el comunicado de la fiscalía, la detenida fungía como ‘pieza central de MetaXchange’ y en el supuesto sistema de estafas.

‘La investigación estableció que se trataba de una operación estructurada que afectó a múltiples víctimas. La empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad’ detalló Bertha María Alcalde Luján.

¿CUÁL ERA EL ESQUEMA DE FRAUDES METAXCHANGE?

El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la fiscalía de la CDMX. Según el informe de la fiscalía, el modus operandi de la presunta estafa era a través de pagos para generar confianza con las posibles víctimas, pero posteriormente dichos pagos se detenían.