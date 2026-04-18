Detienen en Polanco a mujer por vinculación a empresa investigada por fraude piramidal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El arresto fue comunicado por Bertha María Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a través de X
El 18 de abril, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) Bertha María Alcalde Luján, informó la detención de Nazareth ‘N’, tras ser vinculada a un esquema de fraudes.
La detención ocurrió después que elementos de la fiscalía realizaran un cateo en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según el comunicado de la fiscalía, la detenida fungía como ‘pieza central de MetaXchange’ y en el supuesto sistema de estafas.
‘La investigación estableció que se trataba de una operación estructurada que afectó a múltiples víctimas. La empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras, respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad’ detalló Bertha María Alcalde Luján.
¿CUÁL ERA EL ESQUEMA DE FRAUDES METAXCHANGE?
El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la fiscalía de la CDMX. Según el informe de la fiscalía, el modus operandi de la presunta estafa era a través de pagos para generar confianza con las posibles víctimas, pero posteriormente dichos pagos se detenían.
El esquema era parte de un sistema piramidal, o de tipo Ponzi. ‘Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal’ informó la titular.
TE PUEDE INTERESAR: Alertan sobre estafas dirigidas a fans de artistas; advierten robo de datos en portales falsos
Para la investigación se informó que ‘en este caso, seguimos el rastro del dinero, analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón. Como resultado, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares’.