Información
/ 3 diciembre 2025
    Así puedes identificar un correo falso ante fraudes digitales en plataformas como Netflix: SSC
    La Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), alertó por el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de plataformas de streaming, como Netflix. FOTO: VANGUARDIA

Conoce cómo protegerte de ‘caer’ en un fraude digital que puede vulnerar tus datos personales y financieros

La Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), alertó por el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de plataformas de streaming, como Netflix, con el objetivo de robar los datos personales de los usuarios.

“Estos mensajes imitan el diseño oficial y te engañan con avisos como ‘tu suscripción venció’ o ‘hay un problema con tu pago’. Si das clic, te llevan a páginas falsas que buscan obtener tu correo, contraseña y datos financieros, indica la dependencia.

En su comunicado, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a prestar atención a ciertos puntos de referencia para evitar ser víctimas de esta forma de fraude.

ASÍ PUEDES IDENTIFICAR UN CORREO ELECTRÓNICO FALSO ANTE PELIGROSO MODUS OPERANDI

Es importante considerar que hay maneras en las que se puede identificar fácilmente un correo electrónico fraude. Algunos de los puntos a observar, son los siguientes:

* Dirección del Remitente Inusual: Las organizaciones legítimas utilizan dominios de correo electrónico corporativos (por ejemplo, usuario@empresa.com). Un correo falso podría provenir de un dominio público como Gmail o Hotmail, o tener un nombre de dominio similar pero con errores tipográficos sutiles (p. ej., @amazon-support.com en lugar de @amazon.com).

* Errores Gramaticales y Ortográficos: Los correos electrónicos fraudulentos a menudo contienen mala redacción, errores ortográficos o gramaticales, ya que pueden ser traducciones automáticas o escritos por personas no profesionales.

* Sensación de Urgencia o Amenazas: El mensaje intenta presionarle para que actúe de inmediato, amenazando con consecuencias como la suspensión de su cuenta, cargos inesperados o la pérdida de acceso a un servicio si no hace clic en un enlace o proporciona información personal.

* Solicitud de Información Personal Confidencial: Las empresas legítimas rara vez solicitan información confidencial, como contraseñas, números de seguridad social o detalles de cuentas bancarias, por correo electrónico.

* Enlaces y Archivos Adjuntos Sospechosos:

1. Pase el cursor sobre los enlaces: Antes de hacer clic, pase el cursor del ratón sobre un enlace para ver la dirección web real a la que dirige. Si la URL de destino no coincide con la empresa mencionada en el correo, es probable que sea fraudulenta.

2. Archivos adjuntos inesperados: Tenga extremo cuidado con los archivos adjuntos, especialmente si no los esperaba, ya que pueden contener malware.

* Saludo Genérico: El correo utiliza un saludo vago como “Estimado cliente” o “Hola”, en lugar de su nombre real. Aunque algunos correos falsos pueden usar su nombre, la falta de personalización es una señal de alerta común.

* Incoherencias Visuales: El correo puede tener imágenes o logotipos de baja calidad, o un diseño que no coincide con la identidad visual de la supuesta empresa.

CÓMO REPORTAR SI ERES VÍCTIMA DE FRAUDE DIGITAL

Si recibes un mensaje dudoso o fuiste víctima, es necesario que lo reportes lo más pronto posible a la Policía Cibernética, ya sea a través de una llamada al 55 5242 5100 ext. 5086, o un correo electrónico que explique tu situación a la dirección policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También considera mantenerte enterado de avisos y nuevas alertas mediante los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.

CONSEJOS PARA EVITAR CAER EN EL FRAUDE DIGITAL

La SSC recomendó tener siempre presentes los siguientes consejos:

* No abras enlaces sospechosos ni de remitentes desconocidos.

* Verifica siempre que el sitio sea oficial y seguro (https://).

* Usa contraseñas fuertes y activa el doble factor de autenticación.

* Mantén tus dispositivos actualizados y utiliza antivirus.

*Desconfía de correos con promociones o advertencias de urgencia.

* Revisa tus movimientos bancarios y reporta de inmediato cualquier cargo sospechoso.

* Recuerda: Netflix nunca pide datos personales por correo.

De esta forma, se prevé garantizar tu seguridad de estafas digitales.

