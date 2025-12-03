$!Así puedes identificar un correo falso ante fraudes digitales en plataformas como Netflix: SSC

La Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), alertó por el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de plataformas de streaming, como Netflix, con el objetivo de robar los datos personales de los usuarios.

“Estos mensajes imitan el diseño oficial y te engañan con avisos como ‘tu suscripción venció’ o ‘hay un problema con tu pago’. Si das clic, te llevan a páginas falsas que buscan obtener tu correo, contraseña y datos financieros”, indica la dependencia.

En su comunicado, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a prestar atención a ciertos puntos de referencia para evitar ser víctimas de esta forma de fraude.

ASÍ PUEDES IDENTIFICAR UN CORREO ELECTRÓNICO FALSO ANTE PELIGROSO MODUS OPERANDI

Es importante considerar que hay maneras en las que se puede identificar fácilmente un correo electrónico fraude. Algunos de los puntos a observar, son los siguientes: