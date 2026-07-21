¿Aguinaldo de 30 días en México? Nueva propuesta plantea aumentarlo según tu antigüedad laboral

El debate sobre ampliar el aguinaldo en México volvió al Congreso de la Unión con una nueva propuesta que busca reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT). A diferencia de iniciativas anteriores, el proyecto no plantea que todos los trabajadores reciban automáticamente 30 días de aguinaldo, sino que el beneficio aumente conforme a la antigüedad laboral.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, ante la Comisión Permanente del Congreso. Su objetivo es reconocer la permanencia y el compromiso de los trabajadores mediante un esquema progresivo para el cálculo de esta prestación. Así quedaría el aguinaldo según los años trabajados La propuesta contempla modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para establecer un aumento gradual del aguinaldo. De aprobarse, el beneficio quedaría de la siguiente manera: - De 1 a 2 años de antigüedad: 15 días de salario. - De 3 a 4 años: 20 días de salario. - De 5 a 7 años: 25 días de salario. - A partir de los 8 años: 30 días de salario. En el caso de las personas que aún no cumplan un año de servicio, se mantendría la disposición vigente, por lo que recibirían la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al tiempo laborado.

¿Por qué la propuesta relaciona el aguinaldo con la antigüedad? De acuerdo con el legislador, el objetivo es que el aguinaldo no solo reconozca el trabajo realizado durante el año, sino también la permanencia, experiencia y aportación acumulada dentro de una empresa. No es la primera vez que se presenta una iniciativa de este tipo. Durante la actual legislatura se han impulsado diversas propuestas para elevar el aguinaldo a 30 días o incluso modificar su tratamiento fiscal. Sin embargo, ninguna ha sido aprobada hasta el momento. ¿Qué dice actualmente la Ley Federal del Trabajo? Por ahora, la legislación mexicana establece que todos los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre. Este derecho aplica para trabajadores de planta, eventuales, de confianza, por obra determinada, comisionistas y otros empleados subordinados, quienes también tienen derecho a recibir la parte proporcional si no laboraron el año completo. Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y que los trabajadores cuentan con un año para reclamarlo en caso de incumplimiento por parte del patrón.

La reforma aún no ha sido aprobada Aunque la propuesta ha generado expectativa entre millones de trabajadores, es importante señalar que todavía se encuentra en proceso legislativo y no representa un cambio vigente. En caso de ser aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo esquema de aguinaldo entraría en vigor conforme a lo establecido en el decreto correspondiente. Por ahora, el pago mínimo garantizado por la Ley Federal del Trabajo continúa siendo de 15 días de salario, mientras el Congreso analiza las distintas iniciativas que buscan fortalecer esta prestación laboral.