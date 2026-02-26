Atún enlatado para cuaresma... Profeco revela las mejores y peores marcas en México

El atún enlatado es uno de los alimentos más consumidos en México, especialmente durante la temporada de cuaresma, cuando muchas personas buscan alternativas a la carne roja. Su practicidad, precio accesible y aporte de proteína lo convierten en un producto básico en millones de hogares. Sin embargo, no todas las marcas ofrecen la misma calidad nutricional.

Un análisis reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 52 presentaciones comerciales de atún en diferentes formatos: sólido, trozos, hojuelas y desmenuzado. El objetivo fue verificar el cumplimiento del etiquetado, el contenido real de proteína y la presencia de ingredientes adicionales como la soya.

Los resultados mostraron que algunos productos contienen mezclas con proteína vegetal, lo que reduce la cantidad de pescado real. Para los consumidores que buscan un producto 100 por ciento de origen marino, esta información resulta clave al momento de elegir.

MÉXICO Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA ATUNERA

México ocupa el lugar número 12 a nivel mundial en producción de atún, con más de 130 mil toneladas anuales. Este volumen refleja la relevancia económica y alimentaria del sector, así como su presencia en el mercado nacional e internacional.

El estudio fue publicado en la Revista del Consumidor de marzo de 2025 y se realizó bajo la norma NOM-235-SE-20206, que regula la calidad y el etiquetado del atún enlatado en el país. Entre los hallazgos principales destaca que varias marcas cumplen correctamente con la información declarada y ofrecen producto sin soya.

“La información comercial debe ser clara para que el consumidor tome decisiones informadas”, señala el organismo en el documento técnico del análisis.

LAS MEJORES MARCAS DE ATÚN SIN SOYA

Entre los productos mejor evaluados, que contienen únicamente pescado y cumplen con el etiquetado, destacan opciones premium y comerciales con distintos rangos de precio:

· Dolores Premium (atún aleta amarilla sólido en aceite) – $36

· Dolores Premium (en aceite de oliva) – $45

· Dolores Premium (en agua) – $36

· El Velero Ortiz (atún blanco en aceite de oliva) – $370

· Marina Azul Premium (en aceite de oliva extra virgen) – $24

También existen otras marcas sin soya que cumplen con la normativa:

· Oro de España (atún blanco) – $190

· Tuny Gourmet (atún aleta amarilla) – $46 y $34

· Yurrita (atún premium) – precio variable

· Great Value (línea premium) – precio accesible

Estos productos presentan mayor contenido de proteína y proporción de pescado real, lo que explica en algunos casos su costo superior.

LAS MARCAS ECONÓMICAS CON MÁS SOYA Y MENOS PROTEÍNA

El estudio también identificó opciones más económicas con menor calidad nutricional, principalmente por su alto contenido de soya y menor porcentaje de proteína:

· Ke Precio! (hojuelas en aceite): 19% proteína y hasta 18% soya

· Precissimo (desmenuzado en aceite): 11% proteína y hasta 19% soya

· El Dorado (hojuelas en agua con aceite): 17.3% proteína y hasta 23% soya

· Aurrerá (desmenuzado en agua con aceite): 18.2% proteína y hasta 21% soya

Aunque el precio por cada 100 gramos es menor, la cantidad de pescado real también disminuye, lo que impacta el valor nutrimental.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ATÚN EN MÉXICO

El consumo de atún enlatado tiene particularidades interesantes:

· Es uno de los productos del mar más consumidos en el país durante la cuaresma.

· La presentación sólida suele contener más pescado que las hojuelas o el desmenuzado.

· México es referente regional en captura y procesamiento de atún.

El análisis de Profeco confirma que el precio no siempre determina la calidad, y que revisar el etiquetado sigue siendo una herramienta fundamental para entender qué contiene realmente cada lata.