Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno

El yogur siempre caerá bien para un desayuno ligero, acompañado de fruta de temporada, lo que lo hace un alimento de alto consumo de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En uno de los estudios de calidad más recientes, hechos por la dependencia, se encontró qué marcas cumplen con especificaciones como el aporte nutrimental, contenido energético y calórico. De esta forma, se espera que las familias puedan elegir el yogur que más convenga a su salud. TE PUEDE INTERESAR: Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia La Profeco incluyó en su estudio 18 productos, entre los que se encuentran: 2 yogures naturales, 4 yogures naturales endulzados, 1 yogur natural endulzado deslactosado, 1 yogur ‘sabor natural’, 2 yogures sabor fresa, 7 yogures con fresa y 1 yogur con fresa deslactosado.

PROFECO REVELA CUÁL ES EL MEJOR YOGUR Determinar cuál es el mejor yogur resulta imposible, ya que esa denominación depende de las necesidades nutricionales de cada consumidor. La Profeco únicamente ayuda a identificar cuáles son aquellas marcas que no cumplen con la normativa oficial y los no cumplen con los perfiles específicos nutrientes. No obstante, derivado de los resultados, sí se puede deducir qué marcas cuentan con un buen desempeño nutricional por categoría: 1. Yogur natural sin azúcar: Destacan marcas como Lala (Natural sin azúcar), que aporta 4.3 g de proteína y 146 mg de calcio por cada 100 g; y Bové (Natural sin azúcar, orgánico), 3.5 g de proteína y 135 mg de calcio. 2. Alto contenido de proteína: El producto Lala 100 (con fresa y deslactosado) presentó uno de los niveles más altos de proteína con 5.3 por cada 100 g, además de un alto contenido de calcio; y Yoplait Doble Cero (Natural) también destaca con 5.2 g de proteína. 3. Bajos en grasa: Productos como Alpura (Natural deslactosado sin grasa) y Yoplait Doble Cero (Natural) reportan contenidos de grasa muy bajos, de 0.3 y 0.4 g por cada 100 g, respectivamente.