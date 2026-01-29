Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Descubre todo lo que debes saber para seleccionar el mejor yogur para compartir con tu familia, de acuerdo con las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor
El yogur siempre caerá bien para un desayuno ligero, acompañado de fruta de temporada, lo que lo hace un alimento de alto consumo de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En uno de los estudios de calidad más recientes, hechos por la dependencia, se encontró qué marcas cumplen con especificaciones como el aporte nutrimental, contenido energético y calórico. De esta forma, se espera que las familias puedan elegir el yogur que más convenga a su salud.
La Profeco incluyó en su estudio 18 productos, entre los que se encuentran: 2 yogures naturales, 4 yogures naturales endulzados, 1 yogur natural endulzado deslactosado, 1 yogur ‘sabor natural’, 2 yogures sabor fresa, 7 yogures con fresa y 1 yogur con fresa deslactosado.
PROFECO REVELA CUÁL ES EL MEJOR YOGUR
Determinar cuál es el mejor yogur resulta imposible, ya que esa denominación depende de las necesidades nutricionales de cada consumidor. La Profeco únicamente ayuda a identificar cuáles son aquellas marcas que no cumplen con la normativa oficial y los no cumplen con los perfiles específicos nutrientes.
No obstante, derivado de los resultados, sí se puede deducir qué marcas cuentan con un buen desempeño nutricional por categoría:
1. Yogur natural sin azúcar: Destacan marcas como Lala (Natural sin azúcar), que aporta 4.3 g de proteína y 146 mg de calcio por cada 100 g; y Bové (Natural sin azúcar, orgánico), 3.5 g de proteína y 135 mg de calcio.
2. Alto contenido de proteína: El producto Lala 100 (con fresa y deslactosado) presentó uno de los niveles más altos de proteína con 5.3 por cada 100 g, además de un alto contenido de calcio; y Yoplait Doble Cero (Natural) también destaca con 5.2 g de proteína.
3. Bajos en grasa: Productos como Alpura (Natural deslactosado sin grasa) y Yoplait Doble Cero (Natural) reportan contenidos de grasa muy bajos, de 0.3 y 0.4 g por cada 100 g, respectivamente.
YOGURES QUE NO SON RECOMENDADOS POR PROFECO
Profeco identificó qué productos no cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) por diversas razones. A continuación, se enlistan cuáles son estas marcas:
1. Flor de Alfalfa: Se indica que no es yogur porque no contiene la cantidad mínima de bacterias lácticas requerida por la NOM.
2. Vaca Blanca: Incumple la normatividad debido a que contiene grasa vegetal, cuando la grasa en el yogur debe ser exclusivamente butírica.
3. Yoplait sabor natural: Su denominación no existe en la NOM, lo que constituye un incumplimiento de la información comercial.
RECOMENDACIONES DE COMPRA Y CONSUMO DE YOGUR
Al momento de seleccionar el yogur que se desea comprar, Profeco recomienda revisar lo siguiente:
1. Leer la etiqueta: Identifica el producto que prefieras. La oferta es variada en cuanto al contenido de grasa, proteína y azúcar. Ten siempre presente la alerta sobre los edulcorantes no calóricos (sucralosa y acesulfame k), los cuales no se recomienda que los consuman niñas y niños.
2. Revisa el envase: Antes de adquirir un yogur, verifica que esté bien cerrado y dentro de la fecha de caducidad. Además, asegúrate de que esté refrigerado.
Mientras que las recomendaciones de consumo, son:
1. Beneficios de los probióticos: Existen evidencias de que las propiedades del yogur radican, en parte, en la presencia de bacterias benéficas vivas. Sin embargo, su consumo debe ser regular y sostenido para tener el efecto deseado, pues el beneficio desaparece una vez que se suspende su ingesta.
2. Considera el contenido de azúcar: Recuerda moderar el consumo de azúcares, ya que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el consumo de azúcares libres sea menor al 5 % de la ingesta de energía, es decir, aproximadamente 25gramos al día.
3. Consérvalo en refrigeración: El yogur requiere refrigeración. Si la cadena de frío se interrumpe, las bacterias benéficas que contiene mueren y dejan de estar funcionalmente activas.
4. Pueden consumirlo quienes tengan intolerancia a la lactosa: La fermentación producida por las bacterias lácticas convierte la mayor parte de lactosa (azúcar dela leche) en ácido láctico. Por lo tanto, las personas con intolerancia a la lactosa podrían consumirlo. Si es tu caso, consulta a tu médico.
Considerando la información de Profeco, se asegurará un consumo bueno y responsable.