Profeco analiza 46 pastas dentales y confirma cuáles cumplen con flúor y pH adecuados

Información
2 febrero 2026
    Profeco analiza 46 pastas dentales y confirma cuáles cumplen con flúor y pH adecuados
    Un análisis de Profeco a 46 pastas dentales confirmó que todas cumplen con la normatividad de flúor y pH, y destacó opciones confiables para uso diario, sensibilidad y blanqueamiento. VANGUARDIA
Stephanie León
Stephanie León

Profeco analiza 46 pastas dentales y revela cuáles cumplen con flúor, pH y calidad en el mercado

Ante la amplia variedad de pastas dentales en gel o crema disponibles en el mercado mexicano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), realizó un estudio comparativo para evaluar la calidad, composición y veracidad de la información de estos productos, con el objetivo de brindar a las personas consumidoras información clara y oportuna para una mejor elección.

El análisis incluyó 46 pastas dentales, divididas en distintas categorías según su función, y consideró aspectos clave relacionados con la salud bucal y el cumplimiento de la normatividad vigente.

PRODUCTOS EVALUADOS POR EL LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El estudio contempló los siguientes tipos de dentífricos:

- 20 pastas, geles o cremas dentales convencionales

- 10 pastas diseñadas para sensibilidad dental

- 16 pastas dentales con función blanqueadora

CRITERIOS DE ANÁLISIS APLICADOS POR PROFECO

Para cada uno de los productos, el LNPC revisó diversos elementos técnicos y comerciales, entre ellos:

Contenido neto, para verificar que la cantidad declarada coincidiera con lo contenido en el envase

Presencia y concentración de flúor, elemento que fortalece el esmalte dental y protege contra los ácidos que provocan caries

Nivel de pH, indicador del grado de acidez o alcalinidad, relevante para combatir bacterias y mantener una buena salud bucal

Veracidad de la información comercial, mediante la revisión de la documentación técnica proporcionada por los fabricantes para respaldar las leyendas publicitarias

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA PROFECO SOBRE PASTAS DENTALES

El LNPC confirmó que la presencia de flúor en concentraciones de entre 1,000 y 1,500 partes por millón (ppm) fortalece el esmalte dental y ayuda a proteger los dientes frente a los ácidos responsables de la formación de caries. Asimismo, señaló que el pH ideal de una pasta dental debe ser cercano a 7, ya que productos demasiado ácidos pueden contribuir al desgaste del esmalte.

De acuerdo con Profeco, todas las pastas dentales analizadas cumplen con los rangos de pH y flúor establecidos en la normatividad vigente.

PASTAS DENTALES CONVENCIONALES CON FLÚOR RECOMENDADAS POR PROFECO

Dentro del segmento de pastas convencionales, el laboratorio identificó productos que cumplen con los estándares de calidad y presentan una adecuada relación entre precio y beneficio:

Colgate Total Prevención Activa:

- 1,455 ppm de flúor

- pH 7

- Precio aproximado: 63 pesos

Colgate Triple Acción:

- 1,444 ppm de flúor

- pH 7.3

- Precio aproximado: 28 pesos

Crest Complete:

- 1,490 ppm de flúor

- pH 7.4

- Precio aproximado: 36 pesos

Crest Escudo Anti-Azúcar:

- 1,444 ppm de flúor

- pH 7.5

- Precio aproximado: 35 pesos

OPCIONES CONFIABLES DE PASTAS DENTALES PARA DIENTES SENSIBLES

En el caso de las pastas formuladas para personas con sensibilidad dental, el estudio destacó aquellas que aportan la concentración adecuada de flúor sin comprometer la protección contra caries:

Sensodyne Limpieza Profunda:

- 1,468 ppm de flúor

- pH 9.3

- Precio aproximado: 96 pesos

Colgate Sensitive:

- 1,466 ppm de flúor

- pH 9.3

- Precio aproximado: 98 pesos

GUM SensiVital +:

- 1,460 ppm de flúor

- pH 6.7

- Precio aproximado: 110 pesos

PASTAS DENTALES BLANQUEADORAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA

El LNPC también evaluó dentífricos con función blanqueadora, verificando que cumplieran con las especificaciones de flúor y pH:

Colgate Luminous White Brilliant:

- 1,482 ppm de flúor

- pH 8.1

- Precio aproximado: 50 pesos

Colgate Triple Acción Xtra Blancura:

- 1,495 ppm de flúor

- pH 7.9

- Precio aproximado: 20 pesos

Oral-B 3D White Blanqueador Avanzado:

- 1,163 ppm de flúor

- pH 7.7

- Precio aproximado: 37 pesos

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA PASTA DENTAL ADECUADA

Profeco recordó que existen dentífricos con funciones específicas, por lo que la elección debe realizarse de acuerdo con las necesidades individuales. Entre las recomendaciones generales se encuentran:

- Elegir pastas con pH cercano a 7 para evitar daño al esmalte

- Revisar la etiqueta del producto y seguir las instrucciones de uso del fabricante

- Tomar en cuenta las advertencias sobre posibles reacciones

Finalmente, la dependencia señaló que la base de una buena salud bucal incluye cepillarse correctamente al menos tres veces al día, usar hilo dental de forma diaria y, ante cualquier duda, consultar a un profesional de la salud dental.

