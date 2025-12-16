Bajan las temperaturas en México... ¿llegará el Frente frío 22 esta semana?

Para este martes, el frente frío 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Un nuevo frente frío , el número 22 de la temporada, se aproxima al territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical , una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Al final del día dicho frente y la masa de aire polar asociada, dejarán de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

La proximidad de un nuevo frente frío 22 a la frontera norte y noreste de México en interacción con una línea seca , generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Para el miércoles, c anales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al paso de una vaguada en altura , que recorrerá el norte, occidente y centro del país, además del persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 10 y máxima de 23 grados, con cielo nublado, el miércoles tendremos una máxima de 21 y una mínima de 9 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 21 y mínima de 8.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.