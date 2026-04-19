Bajas temperaturas y lluvias fuertes en gran parte de México por frente frío #45 y masa de aire polar

Este día, domingo 19 de abril, el frente frío número 45 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio nacional, además de lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La masa de aire polar asociada al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como chubascos en Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con lluvia débil, niebla y cielo cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 14 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Ramos Arizpe se espera un día cubierto con lluvia débil. La temperatura máxima será de 14 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Torreón tendrá un día parcialmente nuboso con cielo cubierto, nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. En Monclova se espera un día cubierto con lluvia débil hasta tormenta. La temperatura máxima será de 14 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto con lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C, mientras que la mínima será de 13 °C.

LLUVIAS - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este) y Chiapas (este y sur).

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

TEMPERATURAS - Máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste).

- Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

- Máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.

- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.

- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Las temperaturas elevadas podrían ocasionar problemas en la salud.

VIENTO Y OLEAJE - Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla; y de componente norte: Tamaulipas, Veracruz (norte) e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo; y de componente norte: Tabasco, Campeche y Yucatán.

- Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte), así como el golfo de Tehuantepec.

- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tabasco Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES MASA DE AIRE POLAR? Una masa de aire es una gran proporción de aire, con una extensión horizontal de varios cientos de kilómetros, cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes, con especial temperatura, contenido de humedad y gradiente vertical de temperatura. Se clasifican en seis categorías, entre ellas marítima polar, continental polar, marítima tropical, continental tropical, marítima ártica y continental ártica. Se caracteriza por las propiedades climáticas donde surgieron como la temperatura fría y grado de humedad: lo llaman “continental” cuando es seca y “marítima” cuando es más húmeda.

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