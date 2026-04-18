Frente frío 45 provocará lluvias intensas y posible formación de tornados en el noreste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 18 de abril de 2026 se prevén condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, especialmente en el noreste, donde podrían registrarse torbellinos o tornados. FRENTE FRÍO 45 PROVOCARÁ LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS FUERTES De acuerdo con el organismo, el frente frío número 45 se desplaza sobre el norte del país y avanzará hacia el noreste, interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical y condiciones de inestabilidad atmosférica. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en estados del noreste. Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en varias entidades del norte.

SMN ADVIERTE SOBRE POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS O TORNADOS El SMN advirtió que existe la posibilidad de formación de torbellinos o tornados en regiones específicas de: - Coahuila (noreste y este) - Nuevo León (norte y centro) - Tamaulipas (noroeste y oeste) Estas condiciones están asociadas a la interacción del sistema frontal con la inestabilidad atmosférica presente en la región. Asimismo, se indicó que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. PRONOSTICAN LLUVIAS FUERTES EN EL NOROESTE Y PRECIPITACIONES EN GRAN PARTE DEL PAÍS Para este sábado, el pronóstico contempla lluvias de distinta intensidad en varias entidades: En Nuevo León (norte, centro y sur) y Tamaulipas (oeste) se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acumulando entre 50 y 75 mm. En Coahuila (norte y este), San Luis Potosí (norte y centro) y Chiapas (costa) se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes. Otras regiones del país, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, registrarán intervalos de chubascos, mientras que estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO A pesar de las lluvias, persistirá el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en zonas de Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca. En entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 °C. Por otro lado, durante la mañana se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas de Baja California y Durango, así como posibles heladas en regiones altas de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. PRONÓSTICO DE OLEAJE ELEVADO Y CONDICIONES MARÍTIMAS ADVERSAS El SMN también informó sobre la presencia de mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas del Pacífico, incluyendo Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el Golfo de México, particularmente en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, se espera que la capital coahuilense alcance una temperatura máxima de 29°C durante la tarde, aunque la presencia de nubosidad constante y ráfagas de viento provenientes del norte, que podrían alcanzar los 18 mph, generarán una sensación térmica más fresca de lo habitual para esta temporada. Ante la probabilidad del 35% de precipitaciones ligeras distribuidas a lo largo del día y la noche, las autoridades locales recomiendan a la población extremar precauciones al conducir y mantenerse prevenidos con vestimenta adecuada. El ambiente tornará a frío conforme avance la jornada, estimándose que el termómetro descienda hasta los 8°C durante la madrugada del domingo. Esta transición climática vendrá acompañada de un incremento en la humedad relativa, consolidando un fin de semana marcado por condiciones húmedas y cielos cerrados en gran parte de la región sureste del estado.

AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA SOBRE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA La Conagua señaló que continuará monitoreando el avance del frente frío número 45 y sus efectos en el territorio nacional durante las próximas horas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de lluvias, vientos fuertes y fenómenos severos.

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