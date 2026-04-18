Frente frío 45 provocará lluvias intensas y posible formación de tornados en el noreste de México

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/ 18 abril 2026
    Frente frío 45 provocará lluvias intensas y posible formación de tornados en el noreste de México
    El SMN alertó por lluvias, granizo y fuertes vientos en el norte del país, con riesgo de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas este sábado Conagua

Frente frío 45 generará lluvias intensas, granizo y vientos fuertes con riesgo de tornados en Coahuila, NL y Tamaulipas este 18 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 18 de abril de 2026 se prevén condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, especialmente en el noreste, donde podrían registrarse torbellinos o tornados.

FRENTE FRÍO 45 PROVOCARÁ LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS FUERTES

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 45 se desplaza sobre el norte del país y avanzará hacia el noreste, interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Esta combinación favorecerá lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en estados del noreste. Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en varias entidades del norte.

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SMN ADVIERTE SOBRE POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS O TORNADOS

El SMN advirtió que existe la posibilidad de formación de torbellinos o tornados en regiones específicas de:

- Coahuila (noreste y este)

- Nuevo León (norte y centro)

- Tamaulipas (noroeste y oeste)

Estas condiciones están asociadas a la interacción del sistema frontal con la inestabilidad atmosférica presente en la región.

Asimismo, se indicó que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

PRONOSTICAN LLUVIAS FUERTES EN EL NOROESTE Y PRECIPITACIONES EN GRAN PARTE DEL PAÍS

Para este sábado, el pronóstico contempla lluvias de distinta intensidad en varias entidades:

En Nuevo León (norte, centro y sur) y Tamaulipas (oeste) se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acumulando entre 50 y 75 mm.

En Coahuila (norte y este), San Luis Potosí (norte y centro) y Chiapas (costa) se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Otras regiones del país, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, registrarán intervalos de chubascos, mientras que estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

A pesar de las lluvias, persistirá el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en zonas de Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

En entidades como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 °C.

Por otro lado, durante la mañana se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas de Baja California y Durango, así como posibles heladas en regiones altas de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

PRONÓSTICO DE OLEAJE ELEVADO Y CONDICIONES MARÍTIMAS ADVERSAS

El SMN también informó sobre la presencia de mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas del Pacífico, incluyendo Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En el Golfo de México, particularmente en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, se espera que la capital coahuilense alcance una temperatura máxima de 29°C durante la tarde, aunque la presencia de nubosidad constante y ráfagas de viento provenientes del norte, que podrían alcanzar los 18 mph, generarán una sensación térmica más fresca de lo habitual para esta temporada.

Ante la probabilidad del 35% de precipitaciones ligeras distribuidas a lo largo del día y la noche, las autoridades locales recomiendan a la población extremar precauciones al conducir y mantenerse prevenidos con vestimenta adecuada.

El ambiente tornará a frío conforme avance la jornada, estimándose que el termómetro descienda hasta los 8°C durante la madrugada del domingo. Esta transición climática vendrá acompañada de un incremento en la humedad relativa, consolidando un fin de semana marcado por condiciones húmedas y cielos cerrados en gran parte de la región sureste del estado.

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AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA SOBRE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

La Conagua señaló que continuará monitoreando el avance del frente frío número 45 y sus efectos en el territorio nacional durante las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de lluvias, vientos fuertes y fenómenos severos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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