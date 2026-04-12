Lluvias fuertes, descargas eléctricas, granizadas y torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Para el domingo 12 de abril, una línea seca en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el noreste del territorio nacional; además de rachas muy fuertes de viento, con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por otra parte, en el transcurso de la tarde-noche se prevé el ingreso del nuevo frente frío número 44 sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, lo que propiciará chubascos en Baja California, además de vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior y en el sureste de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, sur, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS El nuevo frente frío #44 se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio mexicano para el lunes 13 de abril, mientras que la línea seca permanecerá sobre el noreste del país, ambos sistemas interaccionarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila. Canales de baja presión en el interior y el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes el lunes en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros, además de tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros, además de lluvía débil hasta tormenta. La temperatura máxima será de 26 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 30 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con lluvia débil, parcialmente nuboso con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 20 °C.

LLUVIA Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y centro), Puebla (norte), Tlaxcala (norte) y Estado de México (este y noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Tabasco y Campeche. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

TEMPERATURA Máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte, centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California; con posible formación de torbellinos: Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte). con posibles tolvaneras: Sonora y Chihuahua y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Yucatán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Ciudad de México, Morelos y Veracruz. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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