Banco del Bienestar depositará hasta 24 mil pesos en septiembre de 2026: ¿quiénes recibirán este pago único?
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El apoyo forma parte del programa Producción para el Bienestar y está dirigido a personas que cumplen con determinados requisitos relacionados con sus actividades agrícolas y pecuarias.
El Banco del Bienestar será el encargado de dispersar uno de los apoyos económicos más importantes del año para productores del campo mexicano. Se trata del programa Producción para el Bienestar, cuyo próximo depósito está programado para septiembre de 2026 y puede alcanzar hasta 24 mil pesos, dependiendo de las características de cada beneficiario.
Este incentivo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y tiene como objetivo fortalecer la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala mediante apoyos económicos entregados de manera directa.
¿Quiénes recibirán el depósito de hasta 24 mil pesos?
El apoyo está dirigido a productores inscritos en el programa Producción para el Bienestar que cultivan productos considerados prioritarios para el país.
Entre ellos se encuentran maíz, frijol, trigo, arroz, avena, amaranto, cebada, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, lenteja, girasol, linaza, canola, sorgo y chía. Asimismo, también contempla a quienes producen café, cacao, caña de azúcar, nopal y miel de abeja.
El monto que recibe cada beneficiario depende del tipo de cultivo, la superficie registrada y los criterios establecidos por las autoridades del programa. Para 2026, el apoyo económico va desde 7 mil 300 pesos hasta un máximo de 24 mil pesos por derechohabiente.
¿Cuándo se realizará el pago?
De acuerdo con el calendario del programa, el próximo y último depósito de 2026 está previsto para el 7 de septiembre.
En esa fecha recibirán el recurso productores de café, cacao, miel, nopal, frijol de Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos contemplados dentro del programa federal.
Los recursos serán depositados directamente en las cuentas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales para recibir el pago.
Requisitos para acceder al programa
Para formar parte de Producción para el Bienestar, los productores deben cumplir con los criterios establecidos por el Gobierno de México.
Entre los principales requisitos se encuentran contar con superficies de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego. En el caso de los apicultores, el límite es de 100 colmenas registradas.
Además, las autoridades informaron que los productores que participaron en el programa durante 2024 también podrán acceder al programa Fertilizantes para el Bienestar, siempre que no hayan recibido ese apoyo durante 2025.
El programa busca impulsar la productividad del campo mexicano mediante apoyos económicos directos, beneficiando a miles de productores de pequeña y mediana escala en distintas entidades del país. Quienes ya forman parte del padrón deberán mantenerse atentos al calendario oficial para confirmar la fecha exacta en la que recibirán el depósito correspondiente en septiembre de 2026.