Banco del Bienestar depositará hasta 24 mil pesos en septiembre de 2026: ¿quiénes recibirán este pago único?

El Banco del Bienestar será el encargado de dispersar uno de los apoyos económicos más importantes del año para productores del campo mexicano. Se trata del programa Producción para el Bienestar, cuyo próximo depósito está programado para septiembre de 2026 y puede alcanzar hasta 24 mil pesos, dependiendo de las características de cada beneficiario.

Este incentivo forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y tiene como objetivo fortalecer la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala mediante apoyos económicos entregados de manera directa.

¿Quiénes recibirán el depósito de hasta 24 mil pesos?

El apoyo está dirigido a productores inscritos en el programa Producción para el Bienestar que cultivan productos considerados prioritarios para el país.

Entre ellos se encuentran maíz, frijol, trigo, arroz, avena, amaranto, cebada, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, lenteja, girasol, linaza, canola, sorgo y chía. Asimismo, también contempla a quienes producen café, cacao, caña de azúcar, nopal y miel de abeja.

El monto que recibe cada beneficiario depende del tipo de cultivo, la superficie registrada y los criterios establecidos por las autoridades del programa. Para 2026, el apoyo económico va desde 7 mil 300 pesos hasta un máximo de 24 mil pesos por derechohabiente.

¿Cuándo se realizará el pago?