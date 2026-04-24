Banco del Bienestar: Estas son las operaciones puedes hacer desde tu celular

El Banco del Bienestar avanza hacia una transformación digital que cambiará la forma en que millones de personas en México manejan su dinero. A partir de 2026, su aplicación móvil dejará de ser solo una herramienta de consulta para convertirse en una plataforma más completa, con nuevas funciones que permitirán realizar operaciones directamente desde el celular. De acuerdo con autoridades del banco y del Gobierno federal, esta actualización forma parte de una estrategia para modernizar los servicios financieros y reducir el uso de efectivo, especialmente entre beneficiarios de programas sociales.

¿Qué puedes hacer hoy en la app del Banco del Bienestar? Actualmente, la aplicación ofrece funciones básicas enfocadas en consulta y seguimiento de cuentas. Entre las principales operaciones disponibles se encuentran: 1. Consulta de saldo 2. Revisión de movimientos 3. Recepción de depósitos de programas sociales Estas herramientas han sido utilizadas por millones de usuarios, con más de 25 millones de descargas y cerca de dos millones de consultas diarias. Nuevas funciones: pagos y transferencias desde el celular La actualización prevista para el tercer trimestre de 2026 ampliará significativamente las capacidades de la app. Los usuarios podrán realizar operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal. Transferencias con CoDi y DiMo Entre las principales novedades destacan las transferencias electrónicas mediante: - CoDi (Cobro Digital): permite pagar o enviar dinero usando códigos QR - DiMo (Dinero Móvil): facilita transferencias utilizando el número de teléfono Ambas opciones permitirán movimientos inmediatos, sin comisiones y con mayor facilidad para usuarios y pequeños comercios. Además, será posible: - Enviar dinero entre cuentas - Recibir depósitos de forma digital - Realizar pagos directamente desde el celular Este cambio busca simplificar operaciones cotidianas y mejorar la experiencia de quienes dependen de estos servicios.

Un paso hacia la inclusión financiera La modernización del Banco del Bienestar tiene como objetivo integrar a más personas al sistema financiero. Se estima que hasta 11 millones de nuevos usuarios podrían incorporarse en el corto plazo. El modelo permitirá abrir cuentas de ahorro con montos accesibles y gestionar recursos sin necesidad de trasladarse a una sucursal, lo que representa un avance importante para comunidades con acceso limitado a servicios bancarios. Lo que aún no podrás hacer A pesar de los avances, algunos servicios seguirán fuera de la aplicación: - Créditos y préstamos - Financiamientos Estas operaciones continuarán realizándose a través de la Financiera para el Bienestar. Cómo usar la app del Banco del Bienestar Para aprovechar las nuevas funciones, será necesario descargar la aplicación desde tiendas oficiales y completar el registro con: - Número de celular - Número de tarjeta - NIP utilizado en cajeros Se recomienda actualizar el NIP antes de activar la cuenta para reforzar la seguridad.

Una estrategia digital a nivel nacional Esta actualización forma parte de un plan más amplio del Gobierno federal para digitalizar servicios financieros. La meta es que los usuarios puedan realizar todas sus operaciones desde el celular, sin depender del efectivo. Con una red de millones de dispositivos móviles en el país y el impulso de herramientas digitales, el Banco del Bienestar busca consolidarse como un eje clave en la transformación financiera de México, facilitando pagos, transferencias y acceso a servicios de manera más rápida, segura y accesible.

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