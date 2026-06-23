Banco del Bienestar: guía para abrir tu cuenta de ahorro y requisitos completos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Banco del Bienestar: guía para abrir tu cuenta de ahorro y requisitos completos
    El Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las alternativas más accesibles en México para la inclusión financiera. FOTO: CUARTOSCURO

Descubre los requisitos mínimos, el proceso de apertura presencial y las principales ventajas financieras que ofrece esta institución para proteger tu dinero sin pagar comisiones.

El Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las alternativas más accesibles en México para la inclusión financiera. A diferencia de la banca comercial tradicional, esta institución pública está diseñada para ofrecer servicios financieros accesibles, eliminando las barreras de entrada que suelen limitar a la población. Cualquier ciudadano mayor de edad puede abrir una cuenta de ahorro de forma rápida, segura y sin la necesidad de cumplir con un historial crediticio o comprobar ingresos mensuales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-julio-agosto-de-2026-calendario-tentativo-FA21562160

Requisitos para solicitar la cuenta de ahorro

Una de las grandes ventajas de esta cuenta es la simplicidad de sus trámites, lo que permite el acceso a estudiantes, trabajadores independientes, adultos mayores y habitantes de comunidades rurales. Para iniciar el proceso, únicamente es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:

1. Edad mínima: Ser mayor de 18 años (aplica para ciudadanos mexicanos o extranjeros con residencia legal en el país).

2. Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional con fotografía.

3. Comprobante de domicilio: Recibo de servicios (agua, luz, teléfono) con una antigüedad máxima de tres meses.

4. CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada.

5. Número telefónico: Un número de teléfono celular activo para el registro y seguimiento de la cuenta.

Consejo práctico: Aunque el banco no exige un monto mínimo obligatorio para la activación de la cuenta, se sugiere realizar un primer depósito de 50 pesos al momento de la apertura para comenzar a operar la tarjeta de débito de forma inmediata.

$!Esta institución pública está diseñada para ofrecer servicios financieros accesibles.
Esta institución pública está diseñada para ofrecer servicios financieros accesibles. FOTO: CUARTOSCURO

Paso a paso para realizar el trámite en sucursal

El proceso de apertura es estrictamente presencial y se realiza en pocos minutos dentro de cualquiera de las oficinas del banco distribuidas en el territorio nacional:

1. Localiza tu oficina: Ubica la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio.

2. Solicita el servicio: Acude a las ventanillas de atención y pide al personal la apertura de una cuenta de ahorro básica (también conocida como Cuenta Bienestar).

3. Entrega la documentación: Presenta tus papeles para la validación y llena el formato de registro con tus datos personales.

4. Firma y recepción: Tras firmar el contrato de adhesión, el personal te entregará una tarjeta de débito asociada que estará lista para usarse.

Beneficios y comisiones del Banco del Bienestar

La cuenta destaca principalmente por la transparencia en sus condiciones, librando al usuario de cobros inesperados o penalizaciones.

- Cero comisiones: No existen cargos por manejo de cuenta ni la obligación de mantener un saldo mínimo mensual para evitar la cancelación.

- Transacciones sin costo: Los retiros de efectivo, depósitos y consultas de saldo son totalmente gratuitos tanto en ventanillas como en los cajeros automáticos de la propia institución.

- Seguridad bancaria: Al ser una entidad regulada, los fondos depositados cuentan con el respaldo y la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

https://vanguardia.com.mx/informacion/registro-pension-bienestar-que-apellidos-se-inscriben-del-22-al-27-de-junio-ID21556482

Cabe destacar que esta cuenta no es exclusiva para los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal. Cualquier persona puede utilizarla de manera independiente para resguardar su dinero, recibir depósitos familiares o realizar compras en establecimientos comerciales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consejos
Dinero
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


BANCO DEL BIENESTAR

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A