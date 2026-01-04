Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE

/ 4 enero 2026
    Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE
    Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York. VANGUARDIA

A solo unas horas de haber sido sustraídos de Caracas, Venezuela, el presidente y su esposa serán presentados ante un juez en la ciudad de Nueva York para la lectura de cargos y posible dictamen de prisión preventiva

Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con lo que informa el medio internacional EFE.

Los detalles fueron confirmados por un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de la ciudad neoyorkina: la audiencia será presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan a las 12:00 horas locales (11:00 a.m. en tiempo del Centro de México) del día 5 de enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Rubio afirma que EU no mantiene tropas en territorio de Venezuela

Mientras tanto, Maduro y Flores permanecerán internados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de alta seguridad, ubicado en Brooklyn.

En la audiencia inicial se espera que los detenidos sean presentados ante la autoridad judicial para la lectura formal de cargos, verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares, como la detención preventiva o la designación de abogados.

ESTOS SON LOS CARGOS QUE ENFRENTA EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO

EFE detalló que Estados Unidos acusa al venezolano de los siguientes cargos:

1. Conspiración de narcoterrorismo;

2. Conspiración para la importación de cocaína;

3. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos;

4. Conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó en 2020 a Nicolás Maduro de haber liderado una red para el tráfico de drogas, durante varios años.

Por su parte, Cilia Flores fue señalada de encabezar presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero al mismo grupo criminal.

FISCAL DE EU JUSTIFICA OPERACIÓN CONTRA MADURO

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, junto al Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), explicó en un comunicado la planeación y ejecución del operativo mediante el cual sustrajeron al presidente venezolano desde Caracas.

En palabras de la funcionaria, la planificación duró meses, ya que siempre se buscó “garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump ofrece plan vago para dirigir Venezuela tras la captura de Maduro

El operativo se realizó en medio de una investigación criminal en curso, vinculada al narcotráfico y delitos relacionados que “contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región”.

“Se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica”, reiteró Bondi.

(Con información de EFE)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

