Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE

Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo con lo que informa el medio internacional EFE.

Los detalles fueron confirmados por un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de la ciudad neoyorkina: la audiencia será presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan a las 12:00 horas locales (11:00 a.m. en tiempo del Centro de México) del día 5 de enero de 2026.

Mientras tanto, Maduro y Flores permanecerán internados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de alta seguridad, ubicado en Brooklyn.

En la audiencia inicial se espera que los detenidos sean presentados ante la autoridad judicial para la lectura formal de cargos, verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares, como la detención preventiva o la designación de abogados.