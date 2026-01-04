‘Aquí no’: Sheinbaum frena a Trump y exige a EU parar armas y cárteles

CDMX.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que habría que “hacer algo” contra el narcotráfico en México tras la intervención militar en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Washington sabe que una acción de ese tipo no es opción para el país y exigió corresponsabilidad en materia de seguridad.

En entrevista al término de una supervisión en la Refinería de Tula, la Mandataria subrayó que México mantendrá sin cambios su política exterior con Estados Unidos, incluso después del operativo realizado este sábado en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro.

Sheinbaum reiteró que la relación bilateral debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía. “No (debe haber cambios), yo creo que no”, dijo al ser cuestionada sobre un eventual giro en la postura de México frente a Washington.

Ante la insistencia del mandatario estadounidense sobre la posibilidad de una intervención en territorio nacional, la Presidenta dejó claro que esa vía está descartada; no obstante, señaló que debe existir responsabilidad por parte de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México y combatir a las organizaciones criminales que operan en su propio territorio.

“Lo ha dicho el mismo equipo del presidente Trump y el presidente Trump: es un momento de colaboración en distintos temas, particularmente en el tema de seguridad”, respondió. “Ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos”, añadió.

Sobre la situación en Venezuela, la jefa del Ejecutivo reiteró la postura histórica del país a favor de los pueblos y de la solución pacífica de los conflictos. “Siempre con el pueblo de Venezuela”, expresó, y descartó reportes de ciudadanos mexicanos afectados tras la intervención estadounidense. “No hay”, afirmó.

Asimismo, fue consultada sobre el comunicado conjunto emitido por México con España, Colombia y otros países de la región, en el que se condena la intervención de Estados Unidos en Venezuela y se llama a una salida pacífica. Al respecto, Sheinbaum indicó que dicho posicionamiento coincide plenamente con lo que ha manifestado su gobierno. “Esencialmente, dice lo mismo que hoy estamos manifestando”, concluyó. Con información de El Universal