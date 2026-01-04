Trump ahora amenaza a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada
Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego de haber sido convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que asuma como presidenta encargada.
En medio de este movimiento, se ha registrado una nueva amenaza de Donald Trump, dirigida hacia Delcy Rodríguez. Durante una entrevista para la revista The Atlantic, el mandatario de Estados Unidos aseveró:
“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.
VICEPRESIENTA DE VENEZUELA SE POSICIONA CONTRA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO
A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez rechazó la operación contra el presidente venezolano y denunció ante la comunidad internacional la “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.
“Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.
Para Rodríguez, este ataque representa un intento de Estados Unidos para apoderarse de los recursos de Venezuela, “en particular de su petróleo y minerales”.
“El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en la alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores”.