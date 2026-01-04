Trump ahora amenaza a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro

Internacional
/ 4 enero 2026
    Trump ahora amenaza a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro
    Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada. EFE

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego de haber sido convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que asuma como presidenta encargada.

En medio de este movimiento, se ha registrado una nueva amenaza de Donald Trump, dirigida hacia Delcy Rodríguez. Durante una entrevista para la revista The Atlantic, el mandatario de Estados Unidos aseveró:

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.

TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE

VICEPRESIENTA DE VENEZUELA SE POSICIONA CONTRA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez rechazó la operación contra el presidente venezolano y denunció ante la comunidad internacional la “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.

“Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

Para Rodríguez, este ataque representa un intento de Estados Unidos para apoderarse de los recursos de Venezuela, “en particular de su petróleo y minerales”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump ofrece plan vago para dirigir Venezuela tras la captura de Maduro

“El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en la alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores”.

Temas


Amenazas

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido.

Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco logró la vinculación a proceso de diversas personas señaladas por delitos cometidos contra mujeres.

Fiscalía de Jalisco obtiene vinculación de 34 personas por delitos contra mujeres
Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE
La promesa del presidente de un proyecto en Venezuela llega mientras está batallando para lograr una paz permanente entre Israel y Hamás en Gaza y encontrar un desenlace para la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania. FOTO:

Trump ofrece plan vago para dirigir Venezuela tras la captura de Maduro
Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York le ofreció múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva. FOTO:

Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no ‘está presente’ en Venezuela
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’