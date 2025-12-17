BBVA cancelará cuentas el 19 de diciembre... solo las que NO cumplan estos requisitos

En los próximos días se realizará la última cancelación masiva de cuentas y tarjetas BBVA en el año, lo que podría afectar a miles de usuarios en todo México.

Para saber si resultarás afectado, VANGUARDIA recomienda prestar atención a los requisitos que se deben cumplir para que la institución bancaria proceda con la cancelación, que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?

ESTAS SON LAS CUENTAS QUE BBVA CACELARÁ EL 19 DE DICIEMBRE

Los requisitos establecidos para la eliminación de cuentas, de acuerdo con la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, son los siguientes:

1. Que no sean utilizadas: Son aquellas que no hayan tenido actividad durante los tres meses anteriores (septiembre, octubre y noviembre).

2. Que permanezcan con saldo de $0 pesos: Aquellas cuentas que no tengan dinero durante el mismo periodo de tiempo, también serán suspendidas.

Si alguna de estas es tu situación, deberás saber que hay medidas que puedes tomar para evitar la cancelación, las cuales encontrarás en los apartados siguientes.