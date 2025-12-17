BBVA cancelará cuentas el 19 de diciembre... solo las que NO cumplan estos requisitos

/ 17 diciembre 2025
    BBVA cancelará cuentas el 19 de diciembre... solo las que NO cumplan estos requisitos
    En los próximos días se realizará la última cancelación masiva de cuentas y tarjetas BBVA en el año, lo que podría afectar a miles de usuarios en todo México. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

BBVA realizará la última cancelación de cuentas del año, conforme a la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

En los próximos días se realizará la última cancelación masiva de cuentas y tarjetas BBVA en el año, lo que podría afectar a miles de usuarios en todo México.

Para saber si resultarás afectado, VANGUARDIA recomienda prestar atención a los requisitos que se deben cumplir para que la institución bancaria proceda con la cancelación, que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?

ESTAS SON LAS CUENTAS QUE BBVA CACELARÁ EL 19 DE DICIEMBRE

Los requisitos establecidos para la eliminación de cuentas, de acuerdo con la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, son los siguientes:

1. Que no sean utilizadas: Son aquellas que no hayan tenido actividad durante los tres meses anteriores (septiembre, octubre y noviembre).

2. Que permanezcan con saldo de $0 pesos: Aquellas cuentas que no tengan dinero durante el mismo periodo de tiempo, también serán suspendidas.

Si alguna de estas es tu situación, deberás saber que hay medidas que puedes tomar para evitar la cancelación, las cuales encontrarás en los apartados siguientes.

CONOCE LAS TARJETAS QUE ENTRAN DENTRO DE LA CANCELACIÓN MASIVA

Estas son todas las tarjetas que son consideradas dentro de la medida que aplica BBVA mes con mes:

* Libretón: Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Colectivos, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunado, Libretón Individual, Libretón Grupal, Libretón Educación Libretón Premium, Libretón 2.0, Libretón Dólares, Libretón Básico y Libretón Fundación;

* Membresía BP y PyME BBVA;

* Tarjeta de Pagos;

* Maestra Particulares, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Maestra Dólares PyME;

* Cuenta Express;

* Tarjeta Básica BBVA;

* Mi Despensa;

* Link Card (antes Winner Card);

* Solución Personal;

* Contigo BBVA;

* Envíos de Dinero;

* Tarjeta Nómina BBVA.

$!BBVA
BBVA

QUÉ HACER PARA EVITAR QUE LA CUENTA BBVA SEA SUSPENDIDA

Para evitar que tu cuenta BBVA sea suspendida, es fundamental mantener el cumplimiento de las normativas bancarias y de seguridad, así como tener tus datos actualizados.

Las principales razones y soluciones por las que BBVA (o cualquier banco) puede bloquear o suspender una cuenta o tarjeta son:

* Datos Personales Desactualizados: Si tu identificación oficial registrada o tus datos de contacto han vencido o no son correctos, lo más recomendable es actualizarlos.

* Inactividad Prolongada o Saldo Cero: Si la cuenta no registra movimientos durante un periodo largo o se mantiene con saldo cero por varios meses consecutivos, entonces programa movimientos periódicos, aunque sean pequeños.

* Clave o NIP Erróneo: Intentar ingresar repetidamente la clave o NIP incorrecto. Por esto, siempre es mejor elegir una clave fácil de recordar.

* Falta de Pago: Si tienes una tarjeta de crédito, realiza los pagos de tu tarjeta de crédito a tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Razón por la que bancos podrían bloquear transferencias a partir del 1 de enero de 2026

CONTACTA A BBVA EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES

Para aclarar dudas o recibir información sobre las cláusulas de cancelación y las opciones disponibles, pueden consultar el contrato de su cuenta o contactar al número 55 1998 8039 y su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Zurich 320, colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

En la línea telefónica se indicarán los pasos a seguir para recuperarla o abrir una nueva cuenta. Para evitar la situación, BBVA recomienda tomar medidas previo a la fecha límite para la cancelación de la cuenta, con el principal objetivo de evitar inconvenientes.

