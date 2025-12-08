Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?

Información
/ 8 diciembre 2025
    Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
    Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Los bancos en México suspenderán operaciones el 12 y 25 de diciembre. Te contamos qué opciones tienes para retirar o depositar dinero sin acudir a una sucursal

El cierre de bancos en México durante diciembre coincide con las posadas, las vacaciones escolares y el aumento en la actividad comercial. Cada año, miles de usuarios olvidan que las sucursales no operan ciertos días y esto provoca largas filas o problemas de última hora. Por ello, es fundamental conocer de antemano el calendario oficial para evitar complicaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que el 12 de diciembre, Día del Empleado Bancario, las sucursales no abrirán. Este descanso también aplica a servicios presenciales como aclaraciones, ventanillas y trámites que requieren identificación oficial. Aunque algunas instituciones mantienen atención en línea, no hay operación presencial.

TE PUEDE INTERESAR: Bancos replantean estrategias para otorgar más crédito

Asimismo, el 25 de diciembre, con motivo de Navidad, todo el sistema bancario mexicano suspenderá operaciones. Este día tampoco es hábil para pagos o trámites dentro de sucursal, por lo que las operaciones deberán realizarse antes o después de la fecha marcada.

ALTERNATIVAS PARA RETIRAR O DEPOSITAR DINERO

Para quienes enfrenten una urgencia durante los días festivos, existen diversas opciones que permiten realizar operaciones sin acudir a una sucursal. Una de las más utilizadas son las tiendas de conveniencia, especialmente Oxxo y algunas cadenas de supermercados, donde pueden hacerse retiros, depósitos y pagos. Estos servicios suelen tener comisión, por lo que se recomienda preguntar el costo antes de confirmar la operación.

Otra herramienta útil son las practicajas, cajeros automáticos inteligentes que permiten depositar efectivo, pagar tarjetas, transferir y consultar saldos sin necesidad de atención en ventanilla. La mayoría de los bancos cuenta con estos dispositivos activos las 24 horas.

La banca en línea se ha convertido en un aliado importante, ya que desde cualquier computadora es posible pagar servicios, transferir dinero, consultar estados de cuenta o mover fondos entre cuentas. Esto evita filas y funciona incluso los días festivos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

La banca móvil ofrece una alternativa aún más accesible, ya que permite hacer operaciones en cualquier momento desde un teléfono inteligente. Transferencias sin comisión, pago de servicios o consultas de saldo se realizan al instante, incluso con la opción de retiro sin tarjeta en muchos bancos.

La Condusef recomienda anticipar trámites, ya que el jueves 11 de diciembre podría haber saturación debido al cierre del día siguiente. También recuerda que, además del 12 y 25 de diciembre, los bancos suspenderán actividades el 1 de enero de 2025, por lo que conviene organizar pagos y transferencias antes de esas fechas.

TE PUEDE INTERESAR: Se oficializa nuevo impuesto por depósitos en efectivo que sobrepase el límite mensual

DATOS CURIOSOS

• Oxxo realiza más operaciones bancarias al día que algunas sucursales tradicionales.

• Las practicajas han reducido hasta 40% la carga en ventanilla en temporadas altas.

• Diciembre es el mes con más transacciones electrónicas del año debido al pago de aguinaldo.

Temas


Festividades
bancos

Organizaciones


CNBV

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix