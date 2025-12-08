Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?

El cierre de bancos en México durante diciembre coincide con las posadas, las vacaciones escolares y el aumento en la actividad comercial. Cada año, miles de usuarios olvidan que las sucursales no operan ciertos días y esto provoca largas filas o problemas de última hora. Por ello, es fundamental conocer de antemano el calendario oficial para evitar complicaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que el 12 de diciembre, Día del Empleado Bancario, las sucursales no abrirán. Este descanso también aplica a servicios presenciales como aclaraciones, ventanillas y trámites que requieren identificación oficial. Aunque algunas instituciones mantienen atención en línea, no hay operación presencial.

Asimismo, el 25 de diciembre, con motivo de Navidad, todo el sistema bancario mexicano suspenderá operaciones. Este día tampoco es hábil para pagos o trámites dentro de sucursal, por lo que las operaciones deberán realizarse antes o después de la fecha marcada.

ALTERNATIVAS PARA RETIRAR O DEPOSITAR DINERO

Para quienes enfrenten una urgencia durante los días festivos, existen diversas opciones que permiten realizar operaciones sin acudir a una sucursal. Una de las más utilizadas son las tiendas de conveniencia, especialmente Oxxo y algunas cadenas de supermercados, donde pueden hacerse retiros, depósitos y pagos. Estos servicios suelen tener comisión, por lo que se recomienda preguntar el costo antes de confirmar la operación.

Otra herramienta útil son las practicajas, cajeros automáticos inteligentes que permiten depositar efectivo, pagar tarjetas, transferir y consultar saldos sin necesidad de atención en ventanilla. La mayoría de los bancos cuenta con estos dispositivos activos las 24 horas.

La banca en línea se ha convertido en un aliado importante, ya que desde cualquier computadora es posible pagar servicios, transferir dinero, consultar estados de cuenta o mover fondos entre cuentas. Esto evita filas y funciona incluso los días festivos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

La banca móvil ofrece una alternativa aún más accesible, ya que permite hacer operaciones en cualquier momento desde un teléfono inteligente. Transferencias sin comisión, pago de servicios o consultas de saldo se realizan al instante, incluso con la opción de retiro sin tarjeta en muchos bancos.

La Condusef recomienda anticipar trámites, ya que el jueves 11 de diciembre podría haber saturación debido al cierre del día siguiente. También recuerda que, además del 12 y 25 de diciembre, los bancos suspenderán actividades el 1 de enero de 2025, por lo que conviene organizar pagos y transferencias antes de esas fechas.

DATOS CURIOSOS

• Oxxo realiza más operaciones bancarias al día que algunas sucursales tradicionales.

• Las practicajas han reducido hasta 40% la carga en ventanilla en temporadas altas.

• Diciembre es el mes con más transacciones electrónicas del año debido al pago de aguinaldo.