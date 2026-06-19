Beca Benito Juárez: calendario de pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio por orden alfabético

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    Beca Benito Juárez: calendario de pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio por orden alfabético
    Beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio; el depósito se organiza por inicial del apellido en Banco del Bienestar. VANGUARDIA

La Beca Benito Juárez continúa con pagos del 22 al 26 de junio; el depósito se realiza por orden alfabético según apellido en Banco del Bienestar

Desde el pasado lunes 15 de junio, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzaron a recibir el pago correspondiente al bimestre mayo-junio. De acuerdo con el calendario de dispersión establecido por las autoridades del programa, seguirán los pagos durante la semana del 22 al 26 de junio.

El esquema de pagos de la beca se realiza de manera escalonada y en orden alfabético, con base en la inicial del primer apellido de cada beneficiario, lo que determina la fecha en la que se realiza el depósito en las cuentas del Banco del Bienestar.

Las autoridades han señalado que este método de organización permite una distribución ordenada de los recursos entre los estudiantes de nivel medio superior y profesional técnico bachiller inscritos en instituciones públicas del país.

https://vanguardia.com.mx/informacion/recibes-la-beca-rita-cetina-de-secundaria-aclaran-si-necesitas-una-nueva-tarjeta-del-banco-bienestar-para-primaria-FF21065415

BECA BENITO JUÁREZ: CALENDARIO DE PAGOS DE LA ÚLTIMA SEMANA

De acuerdo con la programación oficial, los pagos continúan durante los últimos días del mes de junio conforme a la siguiente distribución:

- Lunes 22 de junio: beneficiarios con apellidos que inician con la letra M.

- Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P y Q.

- Miércoles 24 de junio: apellidos con inicial R.

- Jueves 25 de junio: apellidos con inicial S.

- Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y y Z.

Las personas cuyo primer apellido inicia con letras correspondientes a los últimos días del calendario reciben el depósito hacia el cierre del periodo de dispersión.

$!Beca Benito Juárez: calendario de pagos de mayo-junio del 22 al 26 de junio por orden alfabético

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA ‘BECA BENITO JUÁREZ'

La Beca Benito Juárez forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigida a estudiantes de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas del país.

El apoyo económico se entrega de manera bimestral y busca respaldar la continuidad de los estudios de los beneficiarios.

ASÍ PUEDES VERIFICAR SI YA HICIERON EL DEPÓSITO DE TU BECA BENITO JUÁREZ

Para verificar si el pago ya fue realizado, los beneficiarios cuentan con distintos canales de consulta.

Uno de los principales mecanismos es el Buscador de Estatus, disponible en el sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde se requiere ingresar la CURP para revisar la información del apoyo y el estatus del depósito.

Otra opción es la línea telefónica 800 900 2000, en la que se debe proporcionar el número de 16 dígitos de la tarjeta del Banco del Bienestar para recibir información sobre el pago y resolver dudas relacionadas con la dispersión.

También es posible consultar el saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, que permite verificar de manera directa si el monto correspondiente ya fue depositado en la cuenta del beneficiario.

De forma presencial, los usuarios pueden acudir a cajeros automáticos del Banco del Bienestar para realizar la consulta del saldo disponible.

El proceso de pagos continuará hasta concluir el calendario establecido para el bimestre mayo-junio, conforme a la organización alfabética definida por el programa, con el objetivo de distribuir los recursos de manera progresiva entre los beneficiarios registrados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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