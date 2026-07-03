¡Ubícate güey!... Liam Gallagher de Oasis pronostica goleada de Inglaterra 5-0 contra México y Fher de Maná le contesta

La cuenta regresiva para el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 ya se vive con intensidad, aunque no solo por lo que ocurre dentro de la cancha. En esta ocasión, la conversación se trasladó a las redes sociales después de que Liam Gallagher, vocalista de Oasis, lanzara un pronóstico que terminó convirtiéndose en tendencia. Todo comenzó cuando un usuario le preguntó al músico británico cuál sería el resultado del encuentro. Sin rodeos, Gallagher respondió: “Creo que venceremos a México 5-0”. El comentario rápidamente acumuló miles de reacciones y provocó respuestas de aficionados mexicanos, quienes recurrieron al humor, los memes y referencias musicales para contestarle.

Lo que parecía una simple predicción deportiva terminó escalando hasta convertirse en un intercambio entre figuras representativas de la música británica y mexicana, generando conversación mucho más allá del futbol.

LA RESPUESTA DE FHER DE MANÁ Uno de los primeros artistas en reaccionar fue Fher Olvera, vocalista de Maná, quien decidió responder con un video publicado en redes sociales mientras portaba una bandera de México. Con un tono relajado y entre risas, el cantante expresó: “El cantante de OASIS dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0, a ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

El video rápidamente fue compartido por miles de usuarios, quienes celebraron que una de las figuras más representativas del rock en español respondiera al comentario del cantante británico justo después de haber participado en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. JUAN GABRIEL TAMBIÉN ENTRÓ A LA CONVERSACIÓN Los usuarios mexicanos no tardaron en sumar otro nombre emblemático de la música nacional. Un internauta recuperó la histórica interpretación de Juan Gabriel de “Hasta que te conocí” en el Palacio de Bellas Artes y etiquetó a Gallagher con el mensaje: “Juan Gabriel podría haber hecho Wonderwall con los ojos cerrados, pero Oasis jamás podría hacer esto”.

Lejos de molestarse, el músico inglés respondió con humor: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”. Ese intercambio fue uno de los más comentados de la conversación y ayudó a que el tema siguiera acumulando miles de interacciones en X.

GALLAGHER MANTIENE EL INTERCAMBIO CON LOS AFICIONADOS Después del revuelo inicial, Liam Gallagher continuó respondiendo mensajes de seguidores mexicanos durante varias horas. Algunos lo amenazaron con no asistir a un eventual concierto de Oasis en México, mientras que otros aprovecharon para bromear sobre la rivalidad futbolística. Ante un comentario que advertía un supuesto boicot, respondió: “Dices eso ahora, pero en cuanto anunciemos el show la próxima semana —o sea el próximo año, o sea feliz Navidad— vas a estar corriendo como pollo sin cabeza tratando de conseguir un boleto. Deja de hacerte el duro”. Cuando una usuaria señaló que los mexicanos disfrutan el intercambio de bromas, Gallagher respondió: “Es un partido de futbol, no una pelea. No nos emocionemos tanto, chavos, todos den un paso atrás y respiren”. Más tarde, tras ser invitado a ver el encuentro en la Ciudad de México, contestó con un breve: “Voy en camino”. Incluso mantuvo firme su confianza en Inglaterra al asegurar: “Voy a estar aquí dándoles a todos mis hermanos y hermanas mexicanos una buena dosis de carrilla”. Más adelante volvió a pronosticar otro marcador al escribir: “Lo somos, pero igual les van a dar una paliza 3-0 el domingo”. EL PARTIDO LLEGA CON EXPECTACIÓN Mientras las redes sociales mantienen vivo este inesperado cruce entre Oasis, Maná y los aficionados, el encuentro entre México e Inglaterra continúa generando expectativa por el contexto deportivo. El partido se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, recinto que volverá a recibir a la selección inglesa por primera vez desde el Mundial de 1986. El conjunto mexicano llega invicto, con cuatro victorias consecutivas y sin recibir anotaciones, una marca que anteriormente solo consiguieron Brasil en 1986 e Italia en 1990. DATOS CURIOSOS • Liam Gallagher inició la polémica al pronosticar una victoria de Inglaterra por 5-0. • Fher Olvera respondió con un video envuelto en la bandera de México. • Juan Gabriel también fue protagonista gracias a un video compartido por usuarios en X. • El cantante de Oasis respondió personalmente a decenas de comentarios de aficionados mexicanos. • El partido entre México e Inglaterra se jugará el 5 de julio como parte del Mundial 2026.

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