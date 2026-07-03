Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad

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    Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
    Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio. CUARTOOSCURO

Ante las revisiones anuales impuestas por Trump, el sector privado nacional demandó certidumbre energética y de seguridad

Aunque Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC, México debe propiciar condiciones internas que generen confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, aseguró Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Nosotros, ante este escenario, lo que creemos es que México tiene que hacer su trabajo; debe fortalecer y trabajar los factores que dependen de su propio entorno. Tenemos que hacer lo que nos corresponde y esto es consolidar el Estado de derecho, pues es parte de la certeza jurídica para generar esta confianza del inversionista nacional y extranjero”, subrayó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afectara-revision-anual-del-t-mec-a-mexico-urge-coparmex-certeza-juridica-MN21865898

“Está el tema de garantizar seguridad, de contar con energía suficiente, confiable y competitiva, fortalecer la infraestructura logística e impulsar las condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento de las mipymes. México tiene que hacer su trabajo en lo que sí depende de nosotros”, añadió.

Destacó que, hasta ahora, se tiene la certeza de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene una vigencia de 10 años con las reglas actuales vigentes. El objetivo, apuntó, no debe limitarse a preservar el acceso preferencial al mercado norteamericano, sino también generar las condiciones para atraer inversiones de mayor impacto, elevar la participación de insumos, componentes y productos fabricados en México en las exportaciones de la región, y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado.

Sierra señaló que los organismos empresariales deberán reforzar el cabildeo con autoridades y gobernadores estadounidenses.

Por su parte, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, consideró que las revisiones anuales del T-MEC son una “certeza negativa” para la inversión, la cual puede ser aprovechada por quienes no olviden que los únicos dos países que pueden exportar a Estados Unidos sin aranceles son México y Canadá.

Para la American Chamber of Commerce de México (AmCham), la incertidumbre se reducirá si la posición mexicana evita el peor escenario en cuanto a cambios profundos sobre las bases del tratado. El mejor escenario, consideró, es acotar los sectores que se revisarán para enfocar con claridad los temas que podrían abordarse de manera anual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reporta-ine-8-nuevos-partidos-estatales-ligan-a-iglesia-la-luz-del-mundo-y-la-4t-PN21866678

En un análisis, BBVA consideró que el escenario actual es aún favorable para México, ya que se mantiene uno de los niveles de protección comercial más bajos entre los principales socios comerciales de Estados Unidos.

En contraste, productores agrícolas en Estados Unidos consideraron que la incertidumbre sobre la vigencia del T-MEC representa más presión para un sector que ya enfrenta su peor crisis económica en más de cuatro décadas, en medio de una administración que, acusaron, está acabando con la reputación del país. Consideraron que el Gobierno de Donald Trump está poniendo en riesgo el tratado y, con ello, llevando a la economía agrícola al borde del abismo.

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