Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, dará inicio un temporal de lluvias con Tormenta Negra en el occidente y sur de México, debido a la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con inestabilidad atmosférica el país y con la presencia de la onda tropical 14 que se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical 15 recorrerá el sureste mexicano.

Estos sistemas interaccionarán con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que originará condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (noreste y este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Guerrero (este); puntuales fuertes en Coahuila (sureste), San Luis Potosí (este), Jalisco (este), Michoacán (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur); intervalos de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

Finalmente, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste del territorio nacional y en zonas del istmo de Tehuantepec, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y suroeste) y Oaxaca (este).

Para el sábado, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, aunadas a inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste de México y la onda tropical 15, que se desplazará sobre el sur y occidente del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, excepto en la península de Baja California, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del país, pronosticándose durante el lunes lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima y Chiapas. Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 20 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 30 y una mínima de 21 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 29 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (noreste y este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Guerrero (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sureste), San Luis Potosí (este), Jalisco (este), Michoacán (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y suroeste) y Oaxaca (este). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero, Chiapas (oeste), Tamaulipas (centro, oeste y noroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte) e Hidalgo (noreste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). y de componente sur en Coahuila y Nuevo León. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; y de componente sur (surada) en Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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