México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima
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El duelo de octavos de final del Mundial 2026 habría sido reprogramado para evitar afectaciones por las condiciones meteorológicas. Hasta el mediodía de este viernes, la FIFA no lo ha hecho oficial
El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, tendría un cambio de horario de última hora y se disputaría el domingo a las 12:00 horas, en lugar de las 18:00, de acuerdo con reportes periodísticos.
La modificación respondería a las condiciones climáticas previstas para la Ciudad de México, donde se pronostican lluvias y posibles tormentas eléctricas durante la tarde del domingo, situación que habría llevado a la FIFA a adelantar el silbatazo inicial para reducir el riesgo de interrupciones.
La información fue publicada por Grupo Reforma y también confirmada por otros medios nacionales. Además, el narrador de TUDN, Andrés Vaca, aseguró en sus redes sociales que recibió información en el mismo sentido, al señalar que el encuentro “se va a jugar a las 12:00 del mediodía el domingo”.
Les dije que era a las 12 el juego, para todos los que dudaron de mí y para los que no dan crédito también.— Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) July 3, 2026
De nada 😎😎😎.
Hasta el mediodía de este viernes, ni la FIFA ni la Selección Mexicana habían emitido un comunicado oficial confirmando el ajuste en el horario del encuentro, por lo que el cambio seguía pendiente de hacerse oficial.
México llega a este compromiso tras eliminar a Ecuador, mientras que Inglaterra avanzó luego de superar a República Democrática del Congo. El ganador obtendrá un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.