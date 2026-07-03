México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, tendría un cambio de horario de última hora y se disputaría el domingo a las 12:00 horas, en lugar de las 18:00, de acuerdo con reportes periodísticos.

La modificación respondería a las condiciones climáticas previstas para la Ciudad de México, donde se pronostican lluvias y posibles tormentas eléctricas durante la tarde del domingo, situación que habría llevado a la FIFA a adelantar el silbatazo inicial para reducir el riesgo de interrupciones.