Beca Benito Juárez: Este es el último día para registrarte en febrero 2026 y obtener mil 900 pesos

La Beca Universal de Educación Media Superior 'Benito Juárez' abrió una nueva etapa de registros desde el pasado 16 de febrero, con el objetivo de apoyar a más jóvenes que cursen la preparatoria o bachillerato público con edades de hasta 25 años, otorgándoles hasta mil 900 pesos bimestrales. De esta forma, se tiene previsto contribuir a que las y los alumnos concluyan su formación académica con ayuda de un respaldo económico que ayudará a solventar gastos de transporte, uniformes, útiles y otras necesidades. Debido a la gran oportunidad que este programa social puede llegar a representar, VANGUARDIA sugiere prestar atención a la fecha de cierre de registros.

REGISTRO A LA BECA BENITO JUÁREZ CERRARÁ EL DÍA 27 DE FEBRERO Los registros se programaron para concluir en un lapso de dos semanas, concluyendo el día 27 de febrero de 2026. En caso de dejar pasar estas inscripciones, habrá que esperar un nuevo periodo de registro que aún no tiene fecha confirmada. Es necesario detallar que la inscripción se realiza únicamente en línea a través del portal oficial www.becabenitojuarez.gob.mx, sin costo alguno y sin intermediarios. Asimismo, se recomienda monitorear las redes sociales y canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y a su titular, Julio León, ya que en estos medios es donde se estará brindando mayor información.