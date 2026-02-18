Beca Benito Juárez: Este es el último día para registrarte en febrero 2026 y obtener mil 900 pesos
COMPARTIR
TEMAS
En caso de dejar pasar estas inscripciones, habrá que esperar un nuevo periodo de registro que aún no tiene fecha confirmada
La Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’ abrió una nueva etapa de registros desde el pasado 16 de febrero, con el objetivo de apoyar a más jóvenes que cursen la preparatoria o bachillerato público con edades de hasta 25 años, otorgándoles hasta mil 900 pesos bimestrales.
De esta forma, se tiene previsto contribuir a que las y los alumnos concluyan su formación académica con ayuda de un respaldo económico que ayudará a solventar gastos de transporte, uniformes, útiles y otras necesidades.
TE PUEDE INTERESAR: Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos
Debido a la gran oportunidad que este programa social puede llegar a representar, VANGUARDIA sugiere prestar atención a la fecha de cierre de registros.
REGISTRO A LA BECA BENITO JUÁREZ CERRARÁ EL DÍA 27 DE FEBRERO
Los registros se programaron para concluir en un lapso de dos semanas, concluyendo el día 27 de febrero de 2026. En caso de dejar pasar estas inscripciones, habrá que esperar un nuevo periodo de registro que aún no tiene fecha confirmada.
Es necesario detallar que la inscripción se realiza únicamente en línea a través del portal oficial www.becabenitojuarez.gob.mx, sin costo alguno y sin intermediarios.
Asimismo, se recomienda monitorear las redes sociales y canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y a su titular, Julio León, ya que en estos medios es donde se estará brindando mayor información.
PROCESO Y REQUISITOS PARA REGISTRARTE A LA BECA BENITO JUÁREZ Y RECIBIR MIL 900 PESOS BIMESTRALES
Antes de iniciar con el proceso de registro, se deberán reunir los requisitos obligatorios:
1- CURP certificada.
2- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar, etc.).
3- Teléfono y correo electrónico vigentes.
4- Clave de Centro de Trabajo de la escuela en que esté inscrito.
5- Comprobante de domicilio digitalizado (recibo de luz, recibo de agua, factura de telefonía móvil, etc.).
En caso de que el beneficiario sea menor de edad, se solicitarán los documentos oficiales del tutor o responsable legal.
TE PUEDE INTERESAR: SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria
El proceso terminará oficialmente cuando la persona beneficiaria reciba su tarjeta de Bienestar, mediante la cual se realizarán los depósitos correspondientes. Las fechas y la información serán informadas a través de los medios oficiales.