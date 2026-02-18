Beca Benito Juárez: Este es el último día para registrarte en febrero 2026 y obtener mil 900 pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 18 febrero 2026
    Beca Benito Juárez: Este es el último día para registrarte en febrero 2026 y obtener mil 900 pesos
    La Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’ abrió una nueva etapa de registros desde el pasado 16 de febrero. VANGUARDIA

En caso de dejar pasar estas inscripciones, habrá que esperar un nuevo periodo de registro que aún no tiene fecha confirmada

La Beca Universal de Educación Media Superior ‘Benito Juárez’ abrió una nueva etapa de registros desde el pasado 16 de febrero, con el objetivo de apoyar a más jóvenes que cursen la preparatoria o bachillerato público con edades de hasta 25 años, otorgándoles hasta mil 900 pesos bimestrales.

De esta forma, se tiene previsto contribuir a que las y los alumnos concluyan su formación académica con ayuda de un respaldo económico que ayudará a solventar gastos de transporte, uniformes, útiles y otras necesidades.

TE PUEDE INTERESAR: Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: fechas, requisitos y módulos

Debido a la gran oportunidad que este programa social puede llegar a representar, VANGUARDIA sugiere prestar atención a la fecha de cierre de registros.

REGISTRO A LA BECA BENITO JUÁREZ CERRARÁ EL DÍA 27 DE FEBRERO

Los registros se programaron para concluir en un lapso de dos semanas, concluyendo el día 27 de febrero de 2026. En caso de dejar pasar estas inscripciones, habrá que esperar un nuevo periodo de registro que aún no tiene fecha confirmada.

Es necesario detallar que la inscripción se realiza únicamente en línea a través del portal oficial www.becabenitojuarez.gob.mx, sin costo alguno y sin intermediarios.

Asimismo, se recomienda monitorear las redes sociales y canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y a su titular, Julio León, ya que en estos medios es donde se estará brindando mayor información.

PROCESO Y REQUISITOS PARA REGISTRARTE A LA BECA BENITO JUÁREZ Y RECIBIR MIL 900 PESOS BIMESTRALES

Antes de iniciar con el proceso de registro, se deberán reunir los requisitos obligatorios:

1- CURP certificada.

2- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar, etc.).

3- Teléfono y correo electrónico vigentes.

4- Clave de Centro de Trabajo de la escuela en que esté inscrito.

5- Comprobante de domicilio digitalizado (recibo de luz, recibo de agua, factura de telefonía móvil, etc.).

En caso de que el beneficiario sea menor de edad, se solicitarán los documentos oficiales del tutor o responsable legal.

TE PUEDE INTERESAR: SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

El proceso terminará oficialmente cuando la persona beneficiaria reciba su tarjeta de Bienestar, mediante la cual se realizarán los depósitos correspondientes. Las fechas y la información serán informadas a través de los medios oficiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Programas Sociales
trámites

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026